الأمن الاقتصادى يضبط 51 سيارة لذوى الإعاقة مهربة جمركيا

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملة لمكافحة كافة صور الجرائم لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التهرب من الضرائب والرسوم لما لها من مردود سلبى على الاقتصاد القومى للبلاد.

الأمن الاقتصادي يضبط 51 سيارة لذوى الإعاقة مهربة جمركيا

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الإقتصادى فى مجال ضبط حالات التهريب الجمركى لسيارات ذوى الاحتياجات الخاصة، عن ضبط 51 سيارة مجهزة طبيًا، مهربة جمركيًا.



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