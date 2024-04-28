الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن الاقتصادى يضبط 51 سيارة لذوى الإعاقة مهربة جمركيا

قوات الشرطة، فيتو
قوات الشرطة، فيتو

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملة لمكافحة كافة صور الجرائم لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التهرب من الضرائب والرسوم لما لها من مردود سلبى على الاقتصاد القومى للبلاد.

الأمن الاقتصادي يضبط 51 سيارة لذوى الإعاقة مهربة جمركيا 

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الإقتصادى فى مجال ضبط حالات التهريب الجمركى لسيارات ذوى الاحتياجات الخاصة، عن ضبط 51 سيارة مجهزة طبيًا، مهربة جمركيًا.  
 

 

حملة أمنية تستهدف قوارب الصيد العشوائية ببحيرة البرلس وتضبط 56 قضية

حبس 8 عناصر إجرامية بتهمة حيازة مخدري الحشيش والشابو بالجيزة وقنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاقتصاد القومي للبلاد أجهزة وزارة الداخلية التهريب الجمركي التهرب من الضرائب

مواد متعلقة

حملة أمنية تستهدف قوارب الصيد العشوائية ببحيرة البرلس وتضبط 56 قضية

حبس 8 عناصر إجرامية بتهمة حيازة مخدري الحشيش والشابو بالجيزة وقنا

السيطرة على حريقين داخل شقة بعين شمس ومطعم فى الدقى

ضبط تشكيل عصابي يستخرج شهادات جامعية موثقة باستخدام الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ

نشوب حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر

ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى الشرقية

حملة أمنية على قرى القوصية لملاحقة تجار المخدرات

فنانة شهيرة تحرر محضرا ضد شركة للتصوير داخل مسكنها بدون علمها بـ شبرا منت

ads

الأكثر قراءة

زاهي حواس يكشف تكلفة حفل الزفاف الأسطوري في حضن الأهرامات

موعد نهائي الكونفدرالية الأفريقية بعد تأهل الزمالك على حساب دريمز

ممدوح عباس يكافئ لاعبي الزمالك عقب التأهل لنهائي الكونفدرالية

تعليق نبيل الحلفاوي على تأهل الزمالك لنهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية

مشوار الزمالك في بطولة الكونفدرالية بعد التأهل للنهائي

تفاصيل التحقيق مع الشيبي بلجنة الاستماع في اتحاد الكرة

طقس الغد، تحذير لسكان هذه المناطق من الأمطار الرعدية

أرقام جوميز مع الزمالك بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية على حساب دريمز

منوعات

المزيد

سبب حظر الفواكه في ملاعب ألمانيا خلال يورو 2024

ساعة عثر عليها عقب غرق تايتانيك تباع بمبلغ خيالي

الزوجة السابقة لرئيس وزراء كندا تكشف سبب انفصالهما

قائد طائرة مخمور يتسبب في إلغاء رحلة طيران

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

المزيد
ads

انفوجراف

3 أندية عربية.. الفرق المتأهلة من أفريقيا لكأس العالم للأندية 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الحسد والسحر، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لسورة الفلق

ما الحكم الشرعي في تهنئة المسيحيين بمناسبة أعيادهم؟.. الإفتاء تحسم الجدل

تفسير حلم الكنز فى المنام وعلاقته بالحصول على رزق كثير قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads