الأحد 28 أبريل 2024
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المستندات المطلوبة لتقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك

إبراهيم السجيني رئيس
إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك،فيتو

 طالب جهاز حماية المستهلك  برئاسة إبراهيم السجيني  ، المواطنين  بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين.

 

أرقام جهاز حماية المستهلك لتلقي شكاوى المواطنين 

 

 وأكد جهاز حماية المستهلك أن تلقي شكاوى المواطنين  من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي  http://shakwa.cpa-mobile.com/

 

يأتي ذلك في الوقت الذي يكثف فيه جهاز حماية المستهلك الحملات الرقابية مُستمرة بمختلف محافظات الجمهورية  لمتابعة تخفيضات أسعار السلع، وكذلك تخفيض أسعار الخبز  في ظل ما شهدته الدولة المصرية في الفترة الأخيرة من السيطرة علي  أسعار صرف الدولار وأيضا توافره. 

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المستندات المطلوبة للتقدم بالشكاوى 

 

وأعلن جهاز حماية المستهلك عن المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم بالشكوى  للجهاز، والتي تتضمن: 

بيانات الشاكي

صورة الرقم القومي

الفاتورة

الضمان

وأكد الجهاز على ضرورة إضافة المستندات الآتية طبقا لنوع الشكوى، وهي: 

 

1- شكاوى السلع المعمرة 

إيصالات الإصلاح، إيصال تسليم المنتج يتضمن حالة المنتج قبل التسليم 

 

2- شكاوى السيارات 

رخصة السيارة، إيصالات الصيانة، تقرير فني " إن وجد " 

 

3- شكاوى أجهزة المحمول، أجهزة الكمبيوتر 

إيصال تسليم الجهاز للوكيل 

شكاوى المرافق والطاقة 

الكهرباء، الغاز، المياه 

إيصال استهلاك 

 

5- شكاوى الاتصالات والإنترنت 

استيفاء رقم محل الشكوى 

رقم الهاتف الأرضي، المحمول 

الفاتورة إن وجد إيصال استهلاك 

 

6- شكاوى التسوق الإلكتروني 

صورة من الطلب أو رقم الطلب، إيصال الشحن.

 

7- شكاوى العقارات 

الأثاث، المصاعد، التشطيبات، المطابخ، صورة عقد الاتفاق. 

 

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شكاوي جهاز حماية المستهلك طرق تقديم شكاوي المستهلكين جهاز حماية المستهلك

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