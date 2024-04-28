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خارج الحدود

لواء احتياط بجيش الاحتلال: الهجوم علي رفح حماقة استراتيجية

يسرائيل زيف، فيتو
يسرائيل زيف، فيتو

قال اللواء احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل زيف، اليوم الأحد إن دخول الجيش الإسرائيلي رفح الفلسطينية "حماقة استراتيجية"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وأضاف أن "بقاء الأسري على قيد الحياة سيكون غير مؤكد بعد عملية رفح المخطط لها".

 

جيش الاحتلال يصادق علي خطط المراحل القادمة  للعدوان على غزة 

وكان قد أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم الأحد، أن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي  صادق على خطط المراحل القادمة  للعدوان على غزة.

ولفت متحدث باسم جيش الاحتلال أن  هاليفي صادق على الخطط العسكرية خلال اجتماع مع قادة الفرق والألوية في مقر قيادة المنطقة الجنوبية  برفقة قائد المنطقة، يارون فينكلمان وجميع قادة الفرق والألوية التابعة للقيادة.

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سموتريتش يحذر نتنياهو

وأصدر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموترتيش، في وقت سابق من اليوم، بيانا موجها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحذره فيه من إلغاء العملية العسكرية في رفح.

بدوره، أعلن البيت الأبيض مساء اليوم الأحد أن إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها لن تدخل رفح حتى يتسنى للإدارة الأمريكية طرح رؤيتها ومخاوفها.

وقال جون كيربي منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية: أخبرنا إسرائيل بوضوح أننا نريد رؤية تغييرات في سياستها وسلوكها بشأن المساعدات الإنسانية في  قطاع غزة

واستطرد خلال حديثه  لصحيفة  NBC الأمريكية أن هناك مقترحا جيدا أمام حماس منذ أسابيع لكنها لم تتحرك نحوه حتى الآن"

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جيش الاحتلال يسرائيل زيف غزة رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إسرائيل

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