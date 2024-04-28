الأحد 28 أبريل 2024
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سياسة

رئيس الوفد: نرفض أي عدوان إسرائيلي على رفح الفلسطينية

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، فيتو

 أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد علي دعم الوفد للقضية الفلسطينية، ورفض أي عدوان جديد على رفح الفلسطينية.

 

العدوان الإسرائيلي على غزة 


وقال في كلمته في الندوة التثقيفية بمعهد الدراسات السياسية بالوفد  تحت عنوان "تحديات الأمن القومي المصري في عالم متغير "نتضامن بشكل كامل مع الأخوة الفلسطينيين الذين يمثلون لمصر الكثير والقضية الفلسطينية تمثل بعدا، جزءا جوهريا من الأمن القومي المصري.


غزة، وأكد رئيس الوفد علي رفضه التام وبشدة لأي عملية اجتياح عسكري لرفح الفلسطينية لأن مثل هذا الاجتياح يمثل كارثة إنسانية حقيقية تهديدا لأمننا القومي المصري.

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انطلاق برنامج تثقيفي سياسي 

 

وأعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد عن انطلاق برنامج تثقيفي سياسي خلال فصل الصيف الحالي داخل معهد الوفد للدراسات السياسية. 
وقال رئيس الوفد خلال الندوة التثقيفية التي نظمها معهد الوفد للدراسات السياسية تحت عنوان "تحديات الأمن القومي المصري في عالم متغير ".
 

وأضاف: إن كل التطوير الذي شهده هذا المكان هو نتيجة جهد لصالح الوفد ومستقبله،ولهذا فإننا نؤكد علي أهمية التدريب وإعداد الكوادر القيادية لأي استحقاق انتخابي.

 

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