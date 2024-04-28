رئيس الوفد: نرفض أي عدوان إسرائيلي على رفح الفلسطينية

أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد علي دعم الوفد للقضية الفلسطينية، ورفض أي عدوان جديد على رفح الفلسطينية.

العدوان الإسرائيلي على غزة



وقال في كلمته في الندوة التثقيفية بمعهد الدراسات السياسية بالوفد تحت عنوان "تحديات الأمن القومي المصري في عالم متغير "نتضامن بشكل كامل مع الأخوة الفلسطينيين الذين يمثلون لمصر الكثير والقضية الفلسطينية تمثل بعدا، جزءا جوهريا من الأمن القومي المصري.



غزة، وأكد رئيس الوفد علي رفضه التام وبشدة لأي عملية اجتياح عسكري لرفح الفلسطينية لأن مثل هذا الاجتياح يمثل كارثة إنسانية حقيقية تهديدا لأمننا القومي المصري.

Advertisements

انطلاق برنامج تثقيفي سياسي

وأعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد عن انطلاق برنامج تثقيفي سياسي خلال فصل الصيف الحالي داخل معهد الوفد للدراسات السياسية.

وقال رئيس الوفد خلال الندوة التثقيفية التي نظمها معهد الوفد للدراسات السياسية تحت عنوان "تحديات الأمن القومي المصري في عالم متغير ".



وأضاف: إن كل التطوير الذي شهده هذا المكان هو نتيجة جهد لصالح الوفد ومستقبله،ولهذا فإننا نؤكد علي أهمية التدريب وإعداد الكوادر القيادية لأي استحقاق انتخابي.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.