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كيفية التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، ندوة توعوية بمركز شباب ميت رومى في الدقهلية

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

نظمت إدارة شباب دكرنس في محافظة الدقهلية " قسم الشباب" ندوة توعوية تحت عنوان: كيفية التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، بمركز شباب ميت رومي بإدارة شباب دكرنس.

كيفية التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية

جاء ذلك بحضور محمد حسين رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت رومى، وولاء مهنى رئيس قسم الشباب بالإدارة، وآيات مسعود مسئول قسم الشباب، وناجى غباشي المدير التنفيذى لمركز شباب ميت رومى، والهيكل التنظيمي لمركز الشباب، ومشاركة بعض مراكز شباب بإدارة شباب دكرنس.

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محاور الندوة 

تناولت الندوة عدد من المحاور منها مفهوم المخلفات الإلكترونية، وسبب المسمى بالمخلفات الإلكترونية، وأنواع المخلفات الالكترونية، وأضرار المخلفات الالكترونية، ثم دور الدولة في المكافحة الآمنة للمخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى دور المجتمع في مساندة الدولة لخلق بيئة آمنة من المخلفات الإلكترونية، والنفايات الإلكترونية، وتتضمن جميع الإلكترونيات التي لم نعد نستخدمها وأصبحت غير قابلة للاستخدام.

كما تضمنت الندوة الحديث عن الحاجة للتخلص من المخلفات الإلكترونية بشكلٍ صحيح من أجل الحفاظ على البيئة، فهي تحتوي على العديد من المكونات السامة مثل الباريوم والرصاص والزئبق والكادميوم، وتشمل المخلفات الإلكترونية العديد من الأغراض مثل: معدات الصوت والفيديو، وأجهزة الكمبيوتر، والتلفزيون، وجميع معدات الحاسوب من كاميرا وميكروفون، وآلة طابعة ولوحة المفاتيح والفأرة، ومشغل الأقراص المدمجة.

بتنفيذ توصيات مؤتمر المناخ cop27

وفى نفس السياق نفذت أنشطة تفاعلية ومقترحات خلال الندوة، بالإضافة إلى ورش العمل التي تنفذها مراكز الشباب حول التخلص الامن من المخلفات الإلكترونية وغيرها، كجزء من اهتمام جمهورية مصر العربية بتنفيذ توصيات مؤتمر المناخ cop27.   


يأتي تنفيذ فعاليات الندوة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، ومتابعة مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس.

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