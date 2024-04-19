محافظ الدقهلية يكلف بتغيير مراوح سقف غرف مرضى مستشفى دكرنس

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ضرورة تغيير مراوح السقف داخل غرف المرضى في أعمال التطوير الجارية بمستشفى دكرنس العام بمبنى "عمران" وتبديلها باستاند حائط.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الدقهلية والنائب وليد فرعون عضو مجلس النواب والدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية لتفقد أعمال التطوير الجارية بمستشفى دكرنس العام بمبنى "عمران" بتكلفة إجمالية قدرها 15 مليون جنيه لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

Advertisements

وقال محافظ الدقهلية: أثق في الكوادر الطبية العاملة وهيئات التمريض بالمستشفيات وأشكركم على جهودكم المتميزة.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمواطنين والارتقاء بالمنظومة الطبية وتوفير الرعاية والعناية اللازمة لهم وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفي إطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وقال "مختار" إن هدفنا جميعا هو الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من جميع روافد الخدمة الطبية بنطاق المحافظة لتظل الدقهلية عاصمة مصر الطبية.

واضاف "مختار": أثق في الكوادر الطبية العاملة وهيئات التمريض بالمستشفيات بنطاق محافظة الدقهلية واثمن جهودهم المبذولة من اجل تقديم خدمة متميزة للمواطنين.