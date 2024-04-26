وزير الشباب والرياضة يتفقد الاستعدادات النهائية لانطلاق مباراة الأهلي ومازيمبي

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاستعدادات النهائية قبل انطلاق مباراة الأهلى ومازيمبي الكونغولي في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام في العاشرة، مساء اليوم علي استاد القاهرة الدولى.

وتابع وزير الشباب والرياضة سير العمل في الاستاد، للاطمئنان على التجهيزات الأمنية والتنظيمية، كما التقى مسؤولي إدارة الاستاد للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن ثقته في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق الفوز في المباراة والتأهل إلى نهائي البطولة، مؤكدًا دعم الدولة المصرية الكامل للرياضة المصرية بجميع مجالاتها.

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ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم نظيره مازيمبي الكونغولي في العاشرة مساء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي

ولعب الفريقان خمس مباريات خلال ثلاث مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في مباراتين، وفاز مازيمبي في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي ثلاثة أهداف وسكنت شباكه مثلها.

المواجهة الأولى في دور المجموعات عام 2002، وفاز الأهلي بالقاهرة بهدف أحرزه أحمد بلال، وتعادل الفريقان في لومومباشي بدون أهداف.

المواجهة الثانية في دور المجموعات عام 2012، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين لهدف واحد، أحرز للأهلي عماد متعب ومحمد ناجي جدو، وفاز مازيمبي بهدفين للاشئ في لومومباشي، وأكمل الأهلي مشواره وفاز بالبطولة.

المواجهة الثالثة في دور نصف النهائي هذا الموسم، وانتهى لقاء الذهاب في لومومباشي الكونغولية بالتعادل دون أهداف.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة مازيمبي اليوم

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع : محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلى معلول

الوسط : عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدى أفشة

الهجوم: بيرسي تاو ورضا سليم ووسام أبو علي

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير- مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: محمود متولي- محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- على معلول.

في خط الوسط: كريم وليد (نيدفيد) - محمد مجدي (أفشة) - أحمد عبدالقادر- عمرو السولية - أكرم توفيق- أحمد نبيل (كوكا) - رضا سليم - بيرسي تاو- حسين الشحات- إمام عاشور.

في خط الهجوم: محمود عبدالمنعم «كهربا»- أنتوني موديست- وسام أبوعلى.

كما استبعد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم من قائمة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي، والمحدد لها اليوم الجمعة بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة المستبعدين كلا من: "مروان عطية، أليو ديانج، حمزة علاء كريستو، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، كريم الدبيس.