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رياضة

وزير الشباب يهنئ الأهلي بلقب أفريقيا للطائرة والتأهل إلى مونديال الأندية

تتويج الأهلي بلقب
تتويج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية للكرة الطائرة، فيتو

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء وجماهير ومجلس إدارة النادي الأحمر، بعد فوز فريق رجال الكرة الطائرة بلقب بطولة إفريقيا للمرة 16 في تاريخه بعد التغلب على مولودية بوسالم التونسي في النهائي.

أوضح وزير الشباب والرياضة، أن الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية، تعكس مدى إهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمنظومة الرياضية بمختلف مفرداتها ومتطلباتها علي مختلف الأصعدة.

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وحسم الأهلي تأهله إلى كأس العالم للأندية المقرر إقامتها بالهند في ديسمبر المقبل، وذلك للمرة الرابعة بمونديال الأندية.

الأهلي يتوج بالبطولة الأفريقية للطائرة بعد الفوز على مولودية بوسالم 

وتوج الفريق الأول لـ الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بالبطولة الأفريقية للأندية بعد الفوز 3-0 أمام فريق مولودية بوسالم التونسي، في نهائي البطولة الأفريقية للأندية، المقامة حاليا على صالة النادي الأهلي بالجزيرة بمشاركة عدد كبير من الأندية.

الأهلي يصل نهائي البطولة الأفريقية

وتأهل الفريق الأول لـ الكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلى نهائي البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري المقامة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

ووصل الأهلي إلى نهائي البطولة الأفريقية لـ الكرة الطائرة بعد الفوز على النصر الليبي بنتيجة (3-0)، في الدور قبل النهائي.

وكان الأهلي قد تصدر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة بعد الفوز في كل مبارياته أمام الإسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.‏

مشوار الأهلي في البطولة الأفريقية للكرة الطائرة

وجاء مشوار الأهلي في البطولة كالتالي:

المجموعات:
الأهلي (3) – (0) جرين تيم الكونغولي
الأهلي (3) – (0) الفتح المغربي
الأهلي (3) – (0) الأسمنت الإثيوبي
الأهلي (3) – (0) العدالة الكيني

 

ثمن النهائي:
الأهلي (3) – (0) إسبوار الكونغولي

 

ربع النهائي:
الأهلي (3) – (0) الشرطة الرواندي

 

نصف النهائي:
الأهلي (3) – (0) النصر الليبي

 

النهائي:
الأهلي (3) – (0) مولودية بوسالم

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة، الدماطي: النجاح الكبير للبطولة يعكس مكانة الأهلي

أشرف صبحي يكرم الخطيب والفائزين بجوائز الثقافة الرياضية العربية

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الأهلي أشرف صبحي النادي الأهلي محمود الخطيب بطولة أفريقيا للكرة الطائرة وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة

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