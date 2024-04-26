رسالة من كريم فهمي لـ هشام ماجد في عيد ميلاده

وجه الفنان كريم فهمي رسالة تهنئة للفنان هشام ماجد بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر كريم فهمي صورة بصحبة هشام ماجد على حسابه الرسمي على موقع إنستجرام وكتب قائلا: “هشام ماجد.. أخويا اللذيذ الناجح أوي.. كل سنة وانت طيب”.

وعلى صعيد آخر، روج الفنان كريم فهمي من خلال حسابه بموقع «انستجرام»، لمشاركته في فيلم “السرب”، الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال أيام

ونشر كريم فهمي البوستر الدعائي للفيلم الذي يحمل الشخصية الذي يجسدها ضمن الأحداث، وكتب كريم فهمي، معلقا: “تشرفت بالمشاركة في فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر

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وطرحت شركة سينرجي فيلمز البوستر الرسمي لـ فيلم السرب، بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم: أحمد السقا ومحمد ممدوح ونيللي كريم وصبا مبارك وشريف منير ودياب ومحمود عبد المغني ومصطفي فهمي، والمقرر طرحه بدور عرض السينما في 1 مايو المقبل.

وفيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، دياب، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.