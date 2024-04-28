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خارج الحدود

مطبخ الغذاء العالمي يعلن استئناف العمل في قطاع غزة

مساعدات المطبخ العالمي،
مساعدات المطبخ العالمي، فيتو

قال المطبخ المركزي العالمي اليوم الأحد، إنه سيستأنف عملياته في قطاع غزة غدا الإثنين، بعد شهر من استشهاد 7 عمال في المؤسسة الخيرية في غارة جوية إسرائيلية.

وأضافت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة الخيرية إيرين جور، أن "الوضع الإنساني في غزة لا يزال سيئا، وسنستأنف عملياتنا بنفس الطاقة والكرامة والتركيز على إطعام أكبر عدد ممكن من الناس."

وقبل وقف العمليات، وزع المطبخ العالمي أكثر من 43 مليون وجبة في غزة منذ أكتوبر، وهو ما يمثل حسب حساباتها الخاصة 62% من إجمالي مساعدات المنظمات غير الحكومية الدولية.

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المطبخ العالمي أكثر من 276 شاحنة جاهزة لعبور معبر رفح

وأضافت المؤسسة الخيرية إن لديها 276 شاحنة تحمل ما يعادل حوالي 8 ملايين وجبة جاهزة للدخول عبر معبر رفح وسترسل أيضًا شاحنات إلى غزة من الأردن.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن تحقيقاته خلصت إلى وجود أخطاء جسيمة وانتهاكات للإجراءات من جانب بعض أفراد جيش الاحتلال، وقام بطرد ضابطين كبيرين وتوبيخ كبار القادة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي علي القطاع

في سياق متصل أعلنت وزارة الصحة بـ غزة، أمس السبت، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34388 شهيدا و77437 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وأشارت وزارة الصحة في غزة، إلى ارتكاب قوات الاحتلال 4 مجازر في القطاع في الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 32 شهيدا و69 مصابا.

العدوان الإسرائيلي علي الضفة الغربية

كذلك أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 491 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، في وقت سابق من السبت، ارتفاع عدد المعتقلين في الضفة الغربية إلى 8480 منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

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المطبخ المركزي العالمي غزة إيرين جور رفح معبر رفح جيش الاحتلال

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