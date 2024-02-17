السبت 17 فبراير 2024
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خارج الحدود

الولايات المتحدة تحول لأستونيا 500 ألف دولار من الأصول الروسية المصادرة

الخزانة الأمريكية،
الخزانة الأمريكية، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة حولت ما يقرب من 500 ألف دولار من "الأموال الروسية المصادرة" إلى أستونيا لمساعدة أوكرانيا، في خطوة هي الأولى من نوعها.

تحويل ما يقرب من 500 ألف دولار لمساعدة أوكرانيا

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم السبت، لقد "أعلنت النائبة الأولى لوزير العدل المدعي العام ليزا موناكو ومستشار وزارة العدل الإستونية تونيس سار، اليوم في مؤتمر ميونيخ الأمني عن تحويل ما يقرب من 500 ألف دولار من الأموال الروسية المصادرة لمساعدة أوكرانيا".

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مساعدة أوكرانيا


يعد هذا أول تحويل للأموال من الولايات المتحدة إلى حليف أجنبي لغرض مباشر وهو مساعدة أوكرانيا.
وأوضحت الوزارة أنه تم تحويل الأموال المصادرة إلى إستونيا لأن الظروف الحالية لا تسمح بنقلها بشكل مباشر، مشيرة إلى أن "إستونيا تستخدم هذه الأموال في مشروع لتسريع تقييم الأضرار والإصلاحات الحاسمة لأنظمة توزيع ونقل الطاقة الأوكرانية، التي تعرضت لهجوم من قبل القوات الروسية".
وزعمت أن هذه الأموال "تمت مصادرتها من قبل الولايات المتحدة بعد الكشف عن شبكة مشتريات غير قانونية تحاول استيراد معدات أمريكية الصنع عالية الدقة إلى روسيا تستخدم في قطاع الدفاع وفي مجال الانتشار النووي".
 

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