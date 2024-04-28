الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 28 أبريل 2024

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

الذهب، اكتسب الذهب أهمية كبيرة للبشر منذ القدم، فبجانب استخدامه في الحلي والزينة، يعد ذلك المعدن النفيس من الثروات التي يعتمد عليها الأفراد والدول، ويشكل أهمية كبيرة في الاقتصاد ، كما أصبح له بورصة عالمية للأسعار تتغير لحظيا. 

Advertisements

وخلال السطور التالية ترصد “ فيتو " أسعار جرام الذهبمحليا خلال حركة التداولات مساء اليوم الأحد 28 أبريل 2024 في السوق المحلي. 

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب مساء اليوم الأحد 21 أبريل 2024

 

الذهب، فيتو 

 

أسعار الذهب في مصر.. ( تحديث لحظي )

استقرت سعر الذهب  في مصر صباح اليوم، بحركة التداولات في السوق المحلي. 

اقرأ التالي: مؤشر الذهب يصل لـ 2392 دولارا للأونصة الواحدة

 

الذهب، فيتو 

 

أسعار الجرام محليا خلال حركة التداولات 

رصدت “ فيتو” أسعار جرام الذهب محليا خلال حركة التداولات، وجاءت كالتالي: سجل سعر جرام الذهب عيار 21  وهو الأبرز والأكثر طلبا في السوق المحلي حوالي 3070 جنيها للبيع  .

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 على نحو 3520 جنيها للبيع. 

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3070 جنيها للبيع  . 

سعر جرام الذهب عيار 18 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2630 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 24550 جنيها للبيع. 

اقرأ التالي: مؤشر أسعار الذهب بالبورصة المصرية اليوم الأحد 21 إبريل 2024

 

الذهب، فيتو 

 

زيادة الإقبال على الذهب في ظل التوترات الجيوسياسية

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان مما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، ولذلك فإنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى خلال 2024 الجارى، فقد أصبح الذهب احتمالًا أكثر جاذبية. 

بجانب أنه يزداد الإقبال عليه في ظل  التوترات الجيوسياسية التي تتعرض لها العديد من دول العالم، حيث يوجد هناك العديد من الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب، والتي يأتي من أبرزها شراء الذهب المادي عبر شراء السبائك والعملات والمشغولات، بالإضافة إلى الاستثمار في صناديق الذهب المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة، وأسهم تعدين الذهب.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب مساء اليوم الأحد 21 أبريل 2024

 

سبائك الذهب أو السبائك الذهبية 

سبائك الذهب هي كتلة من الذهب الخالص أو العالي النقاوة، تصل نسبة نقاوتها لـ 99%، يتم صنعها عن طريق صهر الذهب وصبِّه في قوالب معينة وفق معايير صارمة وتُدمغ بعد ذلك حسب القوانين، وتعاقب القوانين على أي تلاعب بمواصفاتها المحددة وبالنسبة لسبائك الذهب ذات الأوزان الخفيفة، تُصنع من صفائح الذهب، وذلك بطريقة ختمها أو طبعها ودمغها للحصول على الشكل المراد بينما يتم تذويب الذهب وسكبه في قوالب معينة للحصول على السبائك ذات الأوزان الثقيلة. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

 

الذهب اسعار الذهب في مصر أسعار الجرام محليا خلال حركة التداولات سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب اليوم

مواد متعلقة

سعر الدولار في البنك المركزي صباح اليوم الأحد 28 أبريل 2024

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024
ads

الأكثر قراءة

زاهي حواس يكشف تكلفة حفل الزفاف الأسطوري في حضن الأهرامات

موعد نهائي الكونفدرالية الأفريقية بعد تأهل الزمالك على حساب دريمز

ممدوح عباس يكافئ لاعبي الزمالك عقب التأهل لنهائي الكونفدرالية

تعليق نبيل الحلفاوي على تأهل الزمالك لنهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية

تفاصيل التحقيق مع الشيبي بلجنة الاستماع في اتحاد الكرة

أول رد فعل من حسين لبيب عقب تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

مشوار الزمالك في بطولة الكونفدرالية بعد التأهل للنهائي

طقس الغد، تحذير لسكان هذه المناطق من الأمطار الرعدية

منوعات

المزيد

سبب حظر الفواكه في ملاعب ألمانيا خلال يورو 2024

ساعة عثر عليها عقب غرق تايتانيك تباع بمبلغ خيالي

الزوجة السابقة لرئيس وزراء كندا تكشف سبب انفصالهما

قائد طائرة مخمور يتسبب في إلغاء رحلة طيران

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

المزيد
ads

انفوجراف

3 أندية عربية.. الفرق المتأهلة من أفريقيا لكأس العالم للأندية 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الحسد والسحر، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لسورة الفلق

ما الحكم الشرعي في تهنئة المسيحيين بمناسبة أعيادهم؟.. الإفتاء تحسم الجدل

تفسير حلم الكنز فى المنام وعلاقته بالحصول على رزق كثير قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads