أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 28 أبريل 2024

الذهب، اكتسب الذهب أهمية كبيرة للبشر منذ القدم، فبجانب استخدامه في الحلي والزينة، يعد ذلك المعدن النفيس من الثروات التي يعتمد عليها الأفراد والدول، ويشكل أهمية كبيرة في الاقتصاد ، كما أصبح له بورصة عالمية للأسعار تتغير لحظيا.

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وخلال السطور التالية ترصد “ فيتو " أسعار جرام الذهبمحليا خلال حركة التداولات مساء اليوم الأحد 28 أبريل 2024 في السوق المحلي.

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الذهب، فيتو

أسعار الذهب في مصر.. ( تحديث لحظي )

استقرت سعر الذهب في مصر صباح اليوم، بحركة التداولات في السوق المحلي.

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الذهب، فيتو

أسعار الجرام محليا خلال حركة التداولات

رصدت “ فيتو” أسعار جرام الذهب محليا خلال حركة التداولات، وجاءت كالتالي: سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأبرز والأكثر طلبا في السوق المحلي حوالي 3070 جنيها للبيع .

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 على نحو 3520 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3070 جنيها للبيع .

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2630 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 24550 جنيها للبيع.

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الذهب، فيتو

زيادة الإقبال على الذهب في ظل التوترات الجيوسياسية

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان مما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، ولذلك فإنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى خلال 2024 الجارى، فقد أصبح الذهب احتمالًا أكثر جاذبية.

بجانب أنه يزداد الإقبال عليه في ظل التوترات الجيوسياسية التي تتعرض لها العديد من دول العالم، حيث يوجد هناك العديد من الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب، والتي يأتي من أبرزها شراء الذهب المادي عبر شراء السبائك والعملات والمشغولات، بالإضافة إلى الاستثمار في صناديق الذهب المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة، وأسهم تعدين الذهب.

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سبائك الذهب أو السبائك الذهبية

سبائك الذهب هي كتلة من الذهب الخالص أو العالي النقاوة، تصل نسبة نقاوتها لـ 99%، يتم صنعها عن طريق صهر الذهب وصبِّه في قوالب معينة وفق معايير صارمة وتُدمغ بعد ذلك حسب القوانين، وتعاقب القوانين على أي تلاعب بمواصفاتها المحددة وبالنسبة لسبائك الذهب ذات الأوزان الخفيفة، تُصنع من صفائح الذهب، وذلك بطريقة ختمها أو طبعها ودمغها للحصول على الشكل المراد بينما يتم تذويب الذهب وسكبه في قوالب معينة للحصول على السبائك ذات الأوزان الثقيلة.