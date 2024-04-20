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اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت في الأسواق 20-4-2024

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 20 -4 -2024 داخل الأسواق المحلية، وفقا لآخر تحديث لها فى الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3731 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3265 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2799 جنيهًا. 

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 26120 جنيهًا.

ارتفاع الأسعار العالمية للذهب في البورصة 

وارتفعت أسعار الذهب امس الجمعة بسبب العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية في أعقاب تقارير إعلامية عن تفجيرات في إيران، مما أثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا وزاد جاذبية الذهب كملاذ آمن.

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وبحلول الساعة  4:29 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2386.05 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز لفترة وجيزة إلى 2417.59 دولار في وقت سابق من الجلسة، ليحوم قرب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار الذي سجله يوم الجمعة الماضي.

ويتجه المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وزاد نحو 2% منذ بداية الأسبوع. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2401.20 دولار، وفق وكالة رويترز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 28.28 دولار للأوقية وهي في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وصعد البلاتين 0.6% إلى 938.39 دولار فيما استقر البلاديوم عند 1023.09 دولار. والمعدنان في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية.

توقعات بوصول الذهب الى 3000 دولار 

توقع سيتي غروب - Citigroup ارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة خلال الفترة من 6 إلى 18 شهرا المقبلة، وذلك بدعم من تزايد تدفقات المستثمرين وتوقعات باتجاه الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة.

ورفع محللو البنك توقعاتهم لمتوسط سعر المعدن الأصفر إلى 2350 دولارًا للأونصة في عام 2024، كما عززوا تقديراتهم للسعر في عام 2025 بنحو 40% إلى 2875 دولارًا.

وأشار ستي غروب إلى أن تداولات الذهب سوف تخترق وتختبر بانتظام مستوى 2500 دولار في النصف الثاني من العام الجاري.

وتأتي تلك التوقعات بعدما رفع "جولدمان ساكس" تقديراته لأسعار الذهب بنهاية العام إلى 2700 دولار، في حين توقع "يو بي إس غروب - UBS Group وصولها إلى 2500 دولار.

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