الإثنين 22 أبريل 2024
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اقتصاد

مؤشر الذهب يصل لـ 2392 دولارا للأونصة الواحدة

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

مؤشر الذهب، سجل سعر أونصة الذهب العالمية اليوم الإثنين الموافق 22 أبريل 2024، مستوى جديدا، حيث عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران والاحتلال الصهيوني الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا للتحوط من مخاطر التضخم العالمية.

 

اقرأ التالي: مؤشر الدولار يجتاح قممًا جديدة عالميًّا، ويتخطى مستوى 106.033 نقطة (تحديث لحظي)

 

 

 

مؤشر الذهب، فيتو 

 

سعر أونصة الذهب العالمية بحركة التداولات 

وسجل سعر أونصة الذهب العالمية ارتفاعا جديدا ليسجل أعلى مستوى تاريخي جديد عند 2392 دولارا للأونصة الواحدة

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اقرأ التالي: أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 13 أبريل 2024

 

الذهب، فيتو 

 

استمرار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول

يمكن القول إن  بيانات الوظائف الأمريكية جاءت أقوى من التوقعات حيث أشارت إلى إمكانية استمرار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت حتى يحسم البنك الفيدرالي الأمريكي أمر التضخم الأمريكي الذي عاد إلى التعافي فبراير الماضي.

كما تسببت البيانات في ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداءه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ليسجل عند المستوى 106.118 بعد أن تقلصت توقعات الأسواق لخفض البنك الفيدرالي الأمريكي للفائدة في يونيو القادم. 

اقرأ التالى: مؤشر الدولار يجتاح قممًا جديدة عالميًّا، ويتخطى مستوى 106.033 نقطة (تحديث لحظي)

 

 

التداول على الذهب حاليا يثير اهتمامهم الطلب المتزايد على الملاذ الآمن

جدير بالذكر هذه البيانات كان من المفترض أن تدفع أسعار الذهب إلى التراجع ليبدأ تصحيح سلبي تأخر كثيرًا وتنتظره الأسواق منذ فترة كبيرة في ظل موجة الصعود الحادة الأخيرة، ولكن التداول على الذهب حاليا يبرز الاهتمام المتزايد على الملاذ الآمن، ليحدث في المقابل تجاهل لتوقعات الفائدة الأمريكية فى اجتماعاته المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

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