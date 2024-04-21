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اقتصاد

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأحد 21 أبريل 2024

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أسعار الذهب في مصر، استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم مساء الأحد بحركة التعاملات الموافق 21 أبريل 2024.

 

اقرأ التالي: تراجع مفاجئ، سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 20 أبريل 2024

الذهب، فيتو 

أسعار الجرام محليا خلال تعاملات اليوم 

 ورصدت “فيتو” أسعار الجرام محليا خلال تعاملات اليوم، وجاءت كالتالي: جرام الذهب عيار 24 سجل سعر 3766 جنيها للبيع وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي حوالي 3270 جنيها للبيع بالسوق المحلي. 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 على نحو 3766 جنيها للبيع. 

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سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3270 جنيها للبيع. 

سعر جرام الذهب عيار 18 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2800 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 26100 جنيه للبيع. 

اقرأ التالي: انخفاض كبير في أسعار الذهب بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، عيار 21 يسجل 3275 جنيها

الذهب، فيتو 

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان مما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، ولذلك فإنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2024 فقد أصبح الذهب احتمالًا أكثر جاذبية، بجانب أنه يزداد الإقبال عليه في ظل  التوترات الجيوسياسية التي تتعرض لها العديد من دول العالم، حيث يوجد هناك العديد من الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب، والتي يأتي من أبرزها شراء الذهب المادي عبر شراء السبائك والعملات والمشغولات، بالإضافة إلى الاستثمار في صناديق الذهب المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة، وأسهم تعدين الذهب.

الاستثمار في سبائك الذهب أو السبائك الذهبية 

سبائك الذهب هي كتلة من الذهب الخالص أو العالي النقاوة، تصل نسبة نقاوتها لـ 99%، يتم صنعها عن طريق صهر الذهب وصبِّه في قوالب معينة وفق معايير صارمة وتُدمغ بعد ذلك حسب القوانين، وتعاقب القوانين على أي تلاعب بمواصفاتها المحددة وبالنسبة لسبائك الذهب ذات الأوزان الخفيفة، تُصنع من صفائح الذهب، وذلك بطريقة ختمها أو طبعها ودمغها للحصول على الشكل المراد بينما يتم تذويب الذهب وسكبه في قوالب معينة للحصول على السبائك ذات الأوزان الثقيلة، كما توجد أشكال مختلفة لـ سبائك الذهب، فمنها ما هو مستطيل، ومنها ما هو بيضاوي لكن الشكل الأكثر انتشارًا هو المصنوع على شكل متوازي مستطيلات.

الذهب، فيتو 

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توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال 2024

وتراوحت توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال 2024 بين 1950 و2200 دولار للأونصة، وحسب “وكالة بلومبرج”، أجمعت البنوك والمؤسسات على أن الظروف المواتية خلال العام الجاري كلها تدعم أسعار المعدن الأصفر، فالمخاطر الجيوسياسية القائمة وتوقعات الأسواق ببدء الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة وما يتبعه من احتمالية تراجع قيمة الدولار القوي وتضخم الأسعار، كلها عوامل تصب في صالح المعدن النفيس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

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