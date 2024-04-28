تصوير جوي يكشف آخر مستجدات تطوير ميناء السخنة

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تصويرا جويا لأعمال تطوير ميناء السخنة ضمن خطة الوزارة لتطوير كافة الموانئ المصرية، وذلك من أجل زيادة الصادرات المصرية ودعم حركة التجارة العالمية وخلق مناطق لوجيستية على السواحل المصرية.

مشروع تطوير ميناء السخنة

ويتضمن مشروع تطوير ميناء السخنة إنشاء 5 أحواض جديدة وإنشاء أرصفة بطول 18كم لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وبعمق 18 مترا، وإنشاء ساحات التداول بمساحة 8.6 كم2 لتصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2 وإنشاء خطوط سكك حديدية بطول 17 كم ليصبح إجمالي خطوط السكك الحديدية بالميناء 22 كم متصلة القطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح.

Advertisements

كامل الوزير: ميناء السخنة سيصبح أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر

وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال تصريحات صحفية سابقة أن مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة يأتي في إطار المخطط الشامل لاستكمال تطوير ميناء السخنة الجاري تنفيذه، ليصبح أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر؛ حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.