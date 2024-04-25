الخميس 25 أبريل 2024
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طريقة عمل الكيكة بجيلي الفراولة، لذيذة ولا تقاوم

الكيكة، فيتو
الكيكة، فيتو

طريقة عمل الكيكة، الكيكة من الحلوى الشهيرة اللذيذة التى لها عشاق كثيرين وعادة تقدم فى المنزل بمكونات بسيطة واقتصادية وبنكهات مختلفة.

وطريقة عمل الكيكة، سهلة وبسيطة ولكن احيانا تحرص ربات البيوت على أن تكون الكيكة مختلفة ولها شكل ومذاق مميزين لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل الكيكة بطبقة جيلي الفراولة.

مكونات عمل الكيكة:-

4 بيضات

1 كوب سكر 

ملعقة صغيرة من الفانيليا 

كوب كريمة 

2 كوب بالإضافة + 1 ملعقة كبيرة دقيق 

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3 ملاعق صغيرة بيكينج بودر

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 كوب فراولة مغسولة ومجففة من الماء 

1 باكيت جيلي فراولة

طريقة عمل الكيكة بطبقة جيلي الفراولة:-

  • سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت ما يعادل 170 درجة مئوية.
  • تبطن صينية خبز بورق زبد أو تدهن زبد وترش بالدقيق.
  • في وعاء اخفقي البيض والسكر والفانيليا.
  • تضاف الكريمة لهم وتخفق.
  • اخلطي الدقيق والبيكينج بودر والملح.
  • ينخل خليط الدقيق تدريجيًا في خليط البيض ويقلب برفق حتى يمتزج.
  • افردي الخليط في صينية الخبز واخبزيه لمدة 15-20 دقيقة أو حتي تمام النضج.
  • تترك لتبرد ثم تخرج من الصينية.
  • تنظف الصينية جيدًا.
  • ثم ترص بها حبات الفراولة المقطعة.
  • نقوم بتحضير الجيلي بحسب التعليمات المدونة علي العبوة.
  • ثم يضاف الجيلي أعلى الفراولة.
  • يترك ليبرد قليلًا.
  • ثم يضاف لهم الكيك.
  • يترك القالب بالثلاجة حتي يبرد ويتماسك تمامًا.
  • يخرج وتقلب الكيكة وتقدم.
طريقة عمل الكيكة بطبقة جيلي الفراولة، فيتو 

ولعمل الكيك العادى 

مكونات عمل الكيكة:-

3 أكواب دقيق

كوب سمن على زيت بنفس معيار الدقيق

2 كوب سكر بنفس معيار الدقيق

كوب لبن حليب بنفس معيار الدقيق

كيس بيكينج بودر

كيس فانيليا

5 بيضات

لعمل كيك الشيكولاتة

ربع كوب كاكاو

3 ملاعق لبن حليب 

طريقة عمل الكيكة:-

  • نحضر جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة لضمان نجاح الكيك.
  • نشعل الفرن ونتركه يسخن.
  • نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها بالزبد ونعفرها بالدقيق ونتركها جانبا.
  • نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى يصبح لون البيض أفتح قليلا.
  • ثم نضيف له السمن والزيت ونخفق مرة أخرى، بعدها نضيف اللبن الحليب ونستمر فى الخفق.
  • ثم نضيف السكر تدريجيا مع الخفق حتى يذوب تماما ويختفى ونحصل على خليط متجانس.
  • ثم نحضر بولة عميقة وننخل بها الدقيق ونضيف له البيكنج بودر ونخلطهم معا.
  • ثم نضيف خليط البيض واللبن الذى حضرناه مسبقا بالخلاط.
  • حيث نضيفه تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي ثقيل قليلا ومتجانس وخالى من أى تكتلات من الدقيق.
  • ثم نصب عجين الكيك في الصينية التى حضرناها.
  • مع مراعاة مسح أى زوائد عجين على الجوانب حتى لا تحترق داخل الفرن.
  • ثم ندخل الصينية الفرن الساخن لمدة نصف ساعة مع مراعاة عدم فتح الفرن نهائيا طوال هذه المدة حتى لا تهبط الكيكة.
  • وبعد مرور هذه المدة نقوم بعمل اختبار نضج الكيك.
  • حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.
  • وبعد تمام النضج نخرج الكيك ونتركه يبرد تمامًا.
  • ثم نقطعه بأي شكل حسب الرغبة وتقدم.
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