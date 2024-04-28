الدوري الإنجليزي، بورنموث يتقدم على برايتون بهدف في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تقدم فريق بورنموث على نظيره برايتون، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب فيتاليتي، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

أحرز هدف فريق بورنموث لاعبه ماركوس سينيسي في الدقيقة 13، حيث تفوق فريق بورنموث أغلب فترات الشوط مستغلا عاملي الأرض والجمهور.

وفي مباراة أخرى ضمن نفس الجولة، تقدم فريق أرسنال على مضيفه توتنهام، بثلاثية نظيفة في الشوط الأول من مواجهة ديربي شمال لندن.

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بدأت المباراة بضغط وسيطرة من لاعبي أرسنال، الذين حاولوا تحقيق الفوز في ظل اشتعال صراع صدارة الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

وفي الدقيقة 12، ألغى حكم المباراة هدفا أحرزه كاي هافيرتز لاعب أرسنال بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 16، أحرز أرسنال الهدف الأول عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجل بيير إميل هويبرج لاعب توتنهام بالخطأ في مرماه، عقب كرة عرضية من ركلة ركنية عن طريق ساكا حاول هويبرج تشتيتها لتسكن شباك فريقه بغرابة.

وفي الدقيقة 21، كاد توتنهام يسجل هدف التعادل عن طريق روميرو بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من ركلة حرة عن طريق ماديسون قابلها كريستيان روميرو برأسية ارتطمت بالقائم الأيمن.

وفي الدقيقة 24، ألغى الحكم هدفا لصالح توتنهام عن طريق ميكي فان دي فين بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 27، أحرز بوكايو ساكا هدف أرسنال الثاني بعد تمريرة من كاي هافرتس إلى ساكا ليسدد كرة قوية من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 38، أحرز هافيرتز هدف أرسنال الثالث بعد كرة عرضية من ديكلان رايس من ركلة ركنية ليسدد هافيرتز رأسية رائعة داخل الشباك، لينتهي الشوط بتقدم أرسنال بثلاثية نظيفة.

تشكيل أرسنال أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، تومياسو

الوسط: رايس، بارتي، أوديجارد

الهجوم: ساكا، هافيرتز، تروسارد

تشكيل توتنهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: فيكاريو

الدفاع: بورو، روميرو، فان دي فين، ديفيز

الوسط: هويبيرج، بينتانكور، ماديسون

الهجوم: كولوسيفيكس، سون، فيرنر

تاريخ مباريات أرسنال وتوتنهام

ولعب أرسنال وتوتنهام قبل مباراة اليوم 208 مباراة فاز آرسنال في 86 مباراة بينما حقق توتنهام الفوز في 67 مباراة وانتهت 55 مباراة بالتعادل.

ويأمل توتنهام في الفوز سعيا للتواجد بمركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، كما يسعي أرسنال للفوز لمواصلة الصراع على لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب "الإمارات" انتهت بالتعادل الإيجابي بين آرسنال وتوتنهام بهدفين لمثليهما.

ترتيب أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويدخل أرسنال مباراة توتنهام متصدرا ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي يتبقى له مباراة مؤجلة أمام توتنهام.

بيما يحتل توتنهام يحتل المركز الخامس في الترتيب ويملك 60 نقطة خلف أستون فيلا بفارق 7 نقاط.