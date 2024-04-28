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محافظ الغربية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر

محافظ الغربية يناقش
محافظ الغربية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي،فيتو

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الأحد، اجتماعا موسعا لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر بالغربية.

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مراعاة مصالح المواطنين

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، بحضور الدكتور عبدة محمدين نائب المدير التنفيذي لوحدة كيتشنر بوزارة التنمية المحلية،الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، المهندس أشرف هواش مدير مديرية الاسكان

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وخلال الاجتماع ناقش المحافظ ونائب المدير التنفيذي لوحدة كيتشنر بوزارة التنمية المحلية أعمال مصنع تدوير المخلفات بدفره موجها بسرعة الانتهاء من توصيل مصدر مياه بقطر لا يقل عن ٤ بوصه.

كما ناقش أعمال المحطة الوسيطة بنشيل مؤكدا على توصيل مصدر كهرباء جهد منخفض لأعمال الإنشاء وكذا جهد متوسط لأعمال التشغيل بالإضافة إلى توصيل مصدر مياه بقطر لا يقل عن (٤) بوصة.

واختتم الاجتماع بمناقشة موقف الجراجات المخطط تأهيلها من خلال المشروع.

 

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