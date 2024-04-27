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محافظ الغربية يستقبل وزير التعليم لتفقد عدد من المدارس

محافظ الغربية يستقبل
محافظ الغربية يستقبل وزير التربية والتعليم،فيتو

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، في مكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مستهل زيارته لمحافظة الغربية.

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جاء ذلك لتفقد عدد من المدارس ولمتابعة الاستعدادات لامتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والتي تنطلق 8 مايو 2024.

حضر اللقاء،  اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ورئيس تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، والاستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والدكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للدعم والتواصل والمهندس ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

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ورحب محافظ الغربية بوزير التربية والتعليم على أرض عروس الدلتا، مؤكدًا أن المحافظة تتبنى خطة طموحة للارتقاء بالقطاع التعليمي بالتعاون الدائم والمشترك مع الوزارة للنهوض بالمنظومة التعليمية لتحقيق أفضل مناخ تعليمي لأبنائنا الطلاب، مثمنا جهود وزير التربية والتعليم في دعم وتطوير العملية التعليمية والارتقاء بقطاع التعليم ومشيدا بما  شهدت المحافظة خلال السنوات الماضية من توسع كبير في عدد المدارس التي تم إنشاؤها وتطويرها.

 

ومن جانبه أعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بتواجده اليوم بمحافظة الغربية، مشيدًا بجهود المحافظة فى انضباط سير العام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، ودورها فى الارتقاء بالعملية التعليمية، مقدمًا الشكر لمحافظ الغربية على دعمه المستمر وجهوده الداعمة لقطاع التعليم وتقديم الدعم اللوجستي والمتابعة الميدانية المستمرة لانتظام العملية التعليمية ولمشروعات البنية التعليمية من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدارس، لكون التعليم أحد أهم محاور بناء الإنسان المصري تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بافتتاح وتفقد معرض مخرجات ونواتج التعلم لطلاب التعليم الفني بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بإدارة شرق طنطا، وتفقد موقع المدرسة الرسمية الحكومية الدولية ( تحت الانشاء) بمجمع الجلاء التعليمي بطنطا.
كما يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى عموم الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة والاستعدادات لامتحانات نهاية العام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

 

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