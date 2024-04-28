لؤي وائل يتصدر تشكيل المقاولون لمواجهة سموحة في الدوري المصري

المقاولون ضد سموحة، أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سموحة في الجولة الـ20 من الدوري المصري.

تشكيل المقاولون لمواجهة سموحة في الدوري المصري

محمود أبو السعود في حراسة المرمى وأمير عابد ولؤي وائل وفاروقا نور الدين ومحمد مجلي وأحمد الشيمي وجوزيف أوشايا وزياد فرج ومحمد عنتر وعمار حمدي ومحمد سالم.

وتواجد لؤي وائل في صدارة تشكيل المقاولون بعد تعرضه للإصابة في مباراة بلدية المحلة الماضية.

ويحل اليوم الأحد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة ضيفا علي نظيره المقاولون العرب، بالجبل الأخضر ضمن مواجهات الجولة الـ20 بالدوري المصري الممتاز في الظهور الأول لمعتمد جمال بعد توليه المسئولية الفنية لذئاب الجبل.

موعد مباراة المقاولون ضد سموحة في الدوري المصري

ومن المقرر أن تقام مباراة سموحة أمام نظيره فريق المقاولون العرب، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، على ملعب الجبل الأخضر بالمقاولون العرب.

وسوف تذاع مباراة المقاولون العرب أمام نظيره فريق سموحة، على شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

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موقف المقاولون وسموحة في ترتيب الدوري الممتاز



ويحتل فريق سموحة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة، حيث لعب الفريق السكندري 18 مباراة، فاز في 6 وتعادل 7 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 5 مباريات.

فيما يحتل فريق المقاولون العرب المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، حيث لعب الفريق 18 مباراة، فاز في مباراتين وتعادل 6 لقاءات بينما تلقى الفريق الخسارة في 10 مواجهات.

وأعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، تعيين معتمد جمال مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا لمحمد عودة.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، أسماء حكام مباريات اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

حكام مباراة المقاولون ضد سموحة



يديرها وائل فرحان حكما للساحة ويعاونه كل من: شهاب راشد مساعد أول، وخالد حسام طه مساعد ثانٍ، ومحمد كابو حكم رابع، والسيد شعبان حكم فيديو، ومحمد الشناوي حكم فيديو مساعد.

وانطلقت مباريات الجولة الـ20 لمسابقة الدوري المصري الممتاز أمس السبت بمواجهتي بلدية المحلة ضد زد، والجونة ضد الاتحاد السكندري.

وتشهد منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري عودة القطبين الأهلي والزمالك بعد تأجيل مبارياتهما في الجولات الماضية.

وينتظر الأهلي مباراة من العيار الثقيل أمام الإسماعيلي بمثابة قمة الجولة، كما يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي.

مواعيد الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري



بلدية المحلة ضد زد 0-3 (انتهت)

الجونة ضد الاتحاد 1-0 (انتهت)

المصري ضد الداخلية 4:00 عصرا - 28 أبريل - ستاد الجيش ببرج العرب

المقاولون ضد سموحة 7:00 مساء - 28 أبريل - ستاد المقاولون

سيراميكا كليوباترا ضد فاركو 7:00 مساء - 29 أبريل - ستاد المقاولون

الإسماعيلي ضد الأهلي 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد الجيش ببرج العرب

إنبي ضد بيراميدز 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد بتروسبورت

الزمالك ضد البنك الأهلي 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد القاهرة

فيوتشر ضد طلائع الجيش 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد السلام

نتائج مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري



زد ضد الجونة 3-0

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلى 1-1

الداخلية ضد مودرن فيوتشر 1-1

سموحة ضد بلدية المحلة 4-0

فاركو ضد المصري البورسعيدي 1-2

طلائع الجيش ضد إنبى 1-0

بيراميدز ضد البنك الأهلى 3-2

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - مؤجلة

المقاولون العرب ضد الزمالك - مؤجلة