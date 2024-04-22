رسميا، معتمد جمال مديرا فنيا لنادي المقاولون

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح تعيين الكابتن معتمد جمال مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على أن يتسلم مهمته بداية من اليوم.

وعقد المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الإدارة جلسة مع الكابتن معتمد جمال تم فيها الاتفاق على كل التفاصيل مؤكدين ثقة مجلس الإدارة في قدرة الكابتن معتمد جمال على تصحيح مسار الفريق.

جهاز المقاولون

ويضم الجهاز الفني بقيادة الكابتن معتمد جمال، طلعت محرم مدربا عاما ومديرا للتعاقدات وحسن الشامي مدربا وطارق سليمان مدربا لحراسة المرمى والدكتور أيمن زين طبيبا للفريق.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي أن الكابتن معتمد جمال ليس غريبا على الفريق ويمتلك خبرات كبيرة ومجلس الإدارة يثق في قدرته على قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية.

ويعقد الكابتن معتمد جمال عددًا من الاجتماعات مع الجهاز المعاون واللاعبين بحضور المهندس محمد عادل فتحي لمناقشة عدد من الملفات.

وكان مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، أعلن قبول اعتذار الكابتن محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن الاستمرار في منصبه.

وقاد محمد عودة المقاولون منذ مباراة البنك الأهلي في كأس الرابطة يوم 26 يناير الماضي في أول مباراة رفقة الفريق في الولاية الثالثة.

مشوار محمد عودة مع المقاولون في الدوري المصري

وخاض عودة مع فريق المقاولون العرب 8 مباريات بالدوري، حقق خلالها فوزًا وحيدًا وخسر 5 مواجهات وتعادل مرتين.

وسجل المقاولون تحت قيادة عودة 5 أهداف واستقبلت شباكه 12 هدفًا، محققًا 5 نقاط فقط بالدوري.

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ويتواجد فريق المقاولون في المركز السابع عشر بسلم ترتيب الدوري المصري، وفي جعبته 12 نقطة.

وجاءت نتائج محمد عودة مع المقاولون كالتالي

المقاولون ضد البنك الأهلي 0-1 (كأس الرابطة)

المقاولون ضد إنبي 0-1 (الدوري المصري)

فيوتشر ضد المقاولون 2-2 (الدوري المصري)

المقاولون ضد المصري 0-1 (الدوري المصري)

سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون 2-0 (الدوري المصري)

المقاولون ضد الاسماعيلي 1-1 (الدوري المصري)

الجونة ضد المقاولون 1-2 (الدوري المصري)

المقاولون ضد بيراميدز 0-2 (الدوري المصري)

بلدية المحلة ضد المقاولون 2-0 (الدوري المصري)

وكان نادي المقاولون العرب أعلن تولي محمد عودة قيادة الفريق في 15 يناير الماضي في الولاية الثالثة لعودة مع المقاولون العرب وذلك بعد رحيله عن هلال بنغازي الليبي.

وسبق لمحمد عودة قيادة المقاولون موسمين ونصف خلال الفترة من يناير 2016 إلى أبريل 2018، والولاية الثانية بالفترة من ديسمبر 2021 وحتى أغسطس 2022.

ووجه مجلس إدارة المقاولون العرب، الشكر إلى محمد عودة، على الفترة التي قضاها كمدير فني للفريق عمل فيها بجهد وإخلاص، رغم غياب التوفيق في الكثير من المباريات، إلا أنه يبقى أحد أبناء النادي المخلصين.

ويعلن مجلس إدارة النادي، خلال ساعات عن المدير الفني الجديد من أجل تولي مهمة قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال محمد عودة، في بيان اعتذاره إن نادي المقاولون العرب مؤسسة عريقة في منظومة كرة القدم المصرية طالما كتبت التاريخ وتفردت بتحقيق الأرقام القياسية ومنافسة كبار الأندية المصرية والإفريقية متوجها بالشكر لكل المسؤولين عن نادي المقاولون العرب، بداية من المهندس محسن صلاح رئيس النادي، والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة، والشكر موصول لجميع من يعمل داخل هذه المنظومة العريقة.. وبالتوفيق للجميع فيما هو قادم.