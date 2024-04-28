موعد مباراة المقاولون ضد سموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة

المقاولون ضد سموحة، يحل اليوم الأحد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة ضيفا علي نظيره المقاولون العرب، بالجبل الأخضر ضمن مواجهات الجولة الـ20 بالدوري المصري الممتاز في الظهور الأول لمعتمد جمال بعد توليه المسئولية الفنية لذئاب الجبل.

موعد مباراة المقاولون ضد سموحةفي الدوري المصري

ومن المقرر أن تقام مباراة سموحة أمام نظيره فريق المقاولون العرب، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، على ملعب الجبل الأخضر بالمقاولون العرب.

وسوف تذاع مباراة المقاولون العرب أمام نظيره فريق سموحة، على شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

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موقف المقاولون وسموحة في ترتيب الدوري الممتاز



ويحتل فريق سموحة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة، حيث لعب الفريق السكندري 18 مباراة، فاز في 6 وتعادل 7 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 5 مباريات.

فيما يحتل فريق المقاولون العرب المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، حيث لعب الفريق 18 مباراة، فاز في مباراتين وتعادل 6 لقاءات بينما تلقى الفريق الخسارة في 10 مواجهات.

وأعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، تعيين معتمد جمال مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا لمحمد عودة.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، أسماء حكام مباريات اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

حكام مباراة المقاولون ضد سموحة



يديرها وائل فرحان حكما للساحة ويعاونه كل من: شهاب راشد مساعد أول، وخالد حسام طه مساعد ثانٍ، ومحمد كابو حكم رابع، والسيد شعبان حكم فيديو، ومحمد الشناوي حكم فيديو مساعد.

وانطلقت مباريات الجولة الـ20 لمسابقة الدوري المصري الممتاز أمس السبت بمواجهتي بلدية المحلة ضد زد، والجونة ضد الاتحاد السكندري.

وتشهد منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري عودة القطبين الأهلي والزمالك بعد تأجيل مبارياتهما في الجولات الماضية.

وينتظر الأهلي مباراة من العيار الثقيل أمام الإسماعيلي بمثابة قمة الجولة، كما يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي.

مواعيد الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري



بلدية المحلة ضد زد 0-3 (انتهت)

الجونة ضد الاتحاد 1-0 (انتهت)

المصري ضد الداخلية 4:00 عصرا - 28 أبريل - ستاد الجيش ببرج العرب

المقاولون ضد سموحة 7:00 مساء - 28 أبريل - ستاد المقاولون

سيراميكا كليوباترا ضد فاركو 7:00 مساء - 29 أبريل - ستاد المقاولون

الاسماعيلي ضد الأهلي 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد الجيش ببرج العرب

إنبي ضد بيراميدز 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد بتروسبورت

الزمالك ضد البنك الأهلي 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد القاهرة

فيوتشر ضد طلائع الجيش 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد السلام

نتائج مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري



زد ضد الجونة 3-0

الاتحاد السكندري ضد الاسماعيلى 1-1

الداخلية ضد مودرن فيوتشر 1-1

سموحة ضد بلدية المحلة 4-0

فاركو ضد المصري البورسعيدى 1-2

طلائع الجيش ضد إنبى 1-0

بيراميدز ضد البنك الأهلى 3-2

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - مؤجلة

المقاولون العرب ضد الزمالك - مؤجلة