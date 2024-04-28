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رياضة

أسماء حكام مباريات اليوم الأحد بالدوري المصري

المصري والداخلية،
المصري والداخلية، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، أسماء حكام مباريات اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.. على النحو التالي:  

مباراة المصري ضد الداخلية

يديرها محمد التابعي الغازي حكمًا للساحة ويعاونه كل من: مصطفى عطية مساعدا أول، ومحمود حسين مساعد ثانٍ، وأحمد ناصر عباس حكم رابع، وحسام عزب حكم فيديو، وعلاء صبري حكم فيديو مساعد.

حكام مباراة المصري والداخلية، فيتو

مباراة المقاولون ضد سموحة 

يديرها وائل فرحان حكما للساحة ويعاونه كل من: شهاب راشد مساعد أول، وخالد حسام طه مساعد ثانٍ، ومحمد كابو حكم رابع، والسيد شعبان حكم فيديو، ومحمد الشناوي حكم فيديو مساعد.

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واختتم فريق المصري البورسعيدي معسكره أمس السبت، بالقاهرة ثم توجه إلى الإسكندرية للمبيت بها حتى موعد المباراة اليوم الأحد.

 

موعد مباراة المصري والداخلية

ويلتقي فريقا المصري والداخلية في الرابعة عصر اليوم الأحد، على إستاد الجيش ببرج العرب، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

 

ترتيب المصري بالدوري 

ويحتل النادي المصري وصافة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي، بعدما خاض 18 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 27 هدفًا واستقبلت شباكهم 25 هدفًا آخر.

واحتفل عمرو موسى لاعب الفريق البورسعيدي بوصوله إلى ٣٠٠ مباراة مع النادي المصري.

 

المصري يفوز على الطيران بهدفين نظيفين وديا

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق الطيران بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر الأربعاء على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة، ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة العشرين من الدوري المصري والتي تجمعه بنظيره فريق الداخلية 

واستغل علي ماهر المباراة في الدفع بأكبر عدد من لاعبيه وخاصة مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في مباريات الفريق الأخيرة وأيضًا الجزائري العائد بعد غياب عبد الرحيم دغموم  وكذلك الثلاثي الناشئ أحمد فؤاد وعبد الوهاب نادر وأحمد أبو الفتح شرف وذلك بهدف الاطمئنان على جاهزيتهم الفنية وإعدادهم للمباريات المقبلة في الدوري المصري.

وفاز المصرى على نظيره فريق فاركو بهدفين لهدف واحد فى مباراة الجولة التاسعة عشر، التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب، حيث سجل للمصري ميدو جابر ومحمد الشامي، فيما جاء هدف فاركو الوحيد عن طريق النيران الصديقة.

 

نتائج مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري

زد ضد الجونة 3-0
الاتحاد السكندري ضد الاسماعيلى 1-1
الداخلية ضد مودرن فيوتشر 1-1

سموحة ضد بلدية المحلة 4-0
فاركو ضد المصري البورسعيدى 1-2

طلائع الجيش ضد إنبى 1-0
بيراميدز ضد البنك الأهلى 3-2

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - مؤجلة

المقاولون العرب ضد الزمالك - مؤجلة

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