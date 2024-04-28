خطوات وإجراءات الحصول على شهادة بيانات منشأة صناعية بالجيزة

ترصد فيتو لقرائها خطوات وإجراءات ومستندات الحصول على خدمة استخراج شهادة بيانات منشأة صناعية في محافظة الجيزة والتي تتم من خلال تقدم راغب الخدمة للمراكز التكنولوجي بمحافظة الجيزة، وفي السطور التالية نسرد أبرز الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها للحصول على الخدمة.

أولًا: خطوات الحصول على شهادة بيانات صناعية بالجيزة..

-تقديم الطلب من خلال مالك المنشأة أو الوحدة أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مستحقات متأخرة.

ذكر المخالفات إن وجدت.

ثانيًا: المستندات المطلوبة..

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-خطاب الجهة الموجه لها شهادة البيانات ومذكور بها ما المطلوب بيانه من الإدارة المحلية.

-إيصال سداد الرسوم.

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ثالثًا: الإجراءات.

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-سداد رسوم الشهادة.

-بعد البحث في واقع سجلات الإدارة المختصة تعتمد الشهادة بتأشيرة من رئيس الحي ورئيس الإدارة المختصة.

-تسديد فرق الرسوم (إن وجد) وتلقي الخدمة.

المراكز التكنولوجية

وتقدم المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، عشرات الخدمات، منها الخدمات العقارية، وخدمات تراخيص المباني، وخدمات تراخيص المحلات، وخدمات توصيل المرافق (كهرباء، مياه، غاز)، وغير ذلك من خدمات.

أماكن مراكز تكنولوجية بالجيزة

وتضم محافظة الجيزة مراكز تكنولوجية، أبرزها في أحياء (العجوزة، والدقي، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وكرداسة)، ومراكز ومدن (الواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس).