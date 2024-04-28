المستندات المطلوبة لتقديم طلب تعديل رخصة محل بالجيزة
ترصد فيتو لقرائها المعايير المؤهلة من المستندات المطلوبة لتقديم طلب تعديل رخصة محل، التي تتم من خلال تقدم راغب الخدمة بطلب إلى مركز التكنولوجي التابع له محل إقامة راغب الخدمة بمحافظة الجيزة.
وعلى النحو التالي نسرد هذه المستندات وإجراءات الحصول على طلب تعديل محل بالجيزة…
-صورة بطاقة الرقم القومي.
-توكيل رسمي في حالة الوكالة.
-أصل الترخيص.
-صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.
-نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة (في حالة الحاجة إليها).
-صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات).
-موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.
-موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع، وزارة الصحة، وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كلًا منها).
-إيصال سداد الرسوم.
المراكز التكنولوجية
وتقدم المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، عشرات الخدمات، منها الخدمات العقارية، وخدمات تراخيص المباني، وخدمات تراخيص المحلات، وخدمات توصيل المرافق (كهرباء، مياه، غاز)، وغير ذلك من خدمات.
أماكن مراكز تكنولوجية بالجيزة
وتضم محافظة الجيزة مراكز تكنولوجية، أبرزها في أحياء (العجوزة، والدقي، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وكرداسة)، ومراكز ومدن (الواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس).
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