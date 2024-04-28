الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"قناة السويس" تكرم الفرق الفائزة في بطولة الجامعات

جانب من التكريم،
جانب من التكريم، فيتو

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس فريق كرة السلة "طلبة" لفوزه بالمركز الأول في بطولة الجامعات قطاع القناة وسيناء، والتي أقيمت في إطار احتفالات تحرير سيناء بجامعة سيناء بالعريش للسنة الثانية على التوالي، واصلا التهنئة إلى فريق خماسي القدم الفائز بالمركز الثاني في بطولة الجامعات المصرية بالاشتراك مع معهد إعداد القادة، وجامعة السويس.

جامعة القناة تعلن مواعيد امتحانات الدراسات العليا لنهاية الفصل الدراسي الثاني 2023-2024

إدراج جامعة قناة السويس ضمن الأفضل عالميًا في الطب بتصنيف QS البريطاني

استقبال الفرق المشاركة 

واستقبل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فريق السلة، وكرة القدم الخماسية مقدمًا لهم التهنئة على هذا الفوز. 

Advertisements

مشاركة فرق جامعة القناة 

وجاءت المشاركة بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.
 

جانب من التكريم، فيتو

جامعة القناة تستضيف 7 رؤساء جامعات 

وعلى صعيد أخر كان قد رحب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بوفد وزارة التعليم الصينية للتبادل العلمي، والذي يضم 7 رؤساء جامعات و50 مسؤول من قيادات جميع القطاعات التعليمية بالجامعات الصينية، متمنيًا لهم زيارة موفقه نحو مزيد من دعم التعاون المشترك بين الجانبين. 

واستقبلت جامعة قناة السويس لوفد الصيني رفيع المستوى، لبحث سبل التعاون العلمي وفتح آفاق جديدة بين جامعة قناة السويس والجامعات الصينية في مجال التبادل الطلابي للدراسة في مصر والصين، واستحداث قنوات جديدة لتعزيز التبادل العلمي بين الجانبين في مختلف التخصصات. 

جانب من التكريم، فيتو

حضر مراسم الاستقبال الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي لمعهد كونفوشيوس بالجامعة،و جانج تينج هونج المدير الصيني للمعهد،و الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن. 

واستهل الدكتور محمد عبد النعيم الكلمات الافتتاحية ناقلًا تحيات الدكتور ناصر مندور لجميع أعضاء الوفد، مُرحبا  بالسيد شيا جيان خو خويى رئيس وفد وزارة التعليم الصينية،و نائب رئيس المركز الصيني للدراسة في الخارج.  

ولفت إلى أن جامعة قناة السويس تقع على بُعد كيلومترات قليلة من أهم الممرات الملاحية في العالم وهو "قناة السويس" الذي يلعب دورًا محوريًا في مجال التجارة الدولية، ويُعد بمثابة الباب الذهبي،و أحد المحطات الرئيسية في مبادرة الحزام والطريق الصينية؛ لتكون مصر بدورها بوابة العبور نحو دخول الصين إلى قارة إفريقيا وأوروبا من خلال تلك المبادرة الضخمة التي أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينج في عام 2013 ودعمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحقيق التنمية لكلا البلدين والرخاء لشعبيهما العظيمين في ظل الإيمان بوحدة المصير المشترك للبشرية، مشيرًا إلى أن الجامعة لديها 4 مصادر لتعليم اللغة الصينية أولها معهد كونفوشيوس إلى جانب ثلاث أقسام علمية بكليات الألسن والآداب والعلوم الإنسانية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية. 

وخلال كلمته أعرب شيا جيان خو خويى عن بالغ سعادته بتواجده في رحاب جامعة قناة السويس بعد عشر سنوات من أول زيارة له للجامعة التي تُمثل نموذجًا مضيئًا للتعاون العلمي والثقافي بين مصر والصين؛ لكونها أول جامعة مصرية تؤسس العلاقات العلمية والثقافية مع الجامعات الصينية، وهى أكبر جامعة تترجم هذا التعاون على أرض الواقع من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التعاون والتي أثمرت عن إنشاء معهد كونفوشيوس، معهد الاستزراع وتكنولوجيا الأسماك، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، مُعلنًا أن جامعة قناة السويس ومعهد كونفوشيوس، جسر قوي للتعاون بين مصر والصين،مشيدًا بجهود معهد كونفوشيوس في الجامعة لدعم التعاون بين الجانبين. 

وألمح الدكتور حسن رجب أن الهدف من الزيارة هو تشجيع الطلاب للدراسة في الصين، ومناقشة خطة التعاون المستقبلي في مجال التعليم، واصفًا فاعليات اليوم بأنها منصة للتبادل العلمي والثقافي لنتشارك معًا الخبرات في تعليم اللغة الصينية، موضحًا إنجازات معهد كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية. 

ضم الوفد الصيني تزو ليان كي مدير إدارة التعليم بمقاطعة جوي تشيو، السيد تشانغ تشن نائب رئيس جامعة العاصمة الطبية، السيد خوي تونغ نائب رئيس أكاديمية بكين للفنون، السيد دوان شيو جون نائب مدير معهد نانجينغ للجغرافيا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.
 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جامعة القناة جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور عيد تحرير سيناء اللقاءات القمية بمناسبة ذكرى التحرير تحرير سيناء

مواد متعلقة

جامعة القناة تعلن مواعيد امتحانات الدراسات العليا لنهاية الفصل الدراسي الثاني 2023-2024

رئيس جامعة القناة: مستمرون في دعم مبادرة تنمية الريف المصري (صور)

قنصل الصين يشيد بجهود جامعة القناة لتنظيم مسابقة جسر اللغة بمعهد كونفوشيوس (صور)

طلاب جامعة القناة يُبدعون في عمل جداريات دقيقة من التراث الفرعوني (صور)

ads

الأكثر قراءة

الأخطر في السعودية، نجاة طفلين من نبتة سامة لم يُدركا خطورتها ( فيديو)

خالد بيبو يبلغ السولية والشحات بالغرامة المالية

بحضور زاهي حواس، ملياردير هندي يحتفل بزفافه على عارضة أزياء في الأهرامات (فيديو وصور)

"معنديش خيار تاني".. السيسي يرد على سؤال المصريين “انتوا بتصرفوا كتير ليه؟”

السيسي للمصريين: متلومنيش أنا بس، أنا برضوا ألومكم معايا

البورصة تخسر 77 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

أخبار الأهلي، موقف وسام أبو على وعودة كهربا ومصير ياسر إبراهيم أمام الإسماعيلي

زغلول صيام يكتب: لماذا لا نستغل «البيت الوقف» في خدمة المنتخبات الوطنية؟!

منوعات

المزيد

شوارعها بتحضنك وشعبها جميل، بلوجر فلسطينية تكشف تجربتها الأولى في زيارة مصر

الأخطر في السعودية، نجاة طفلين من نبتة سامة لم يُدركا خطورتها ( فيديو)

رسالة خاصة من ولي العهد الأردني للأميرة رجوة في عيد ميلادها

على ارتفاع شاهق، بركان إيبو يثور في إندونيسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

صناعة الحبوب تعلن استمرار انخفاض سعر الدقيق استخراج 72%

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

بحضور زاهي حواس.. ملياردير هندي يحتفل بزفافه على عارضة أزياء في الأهرامات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عذاب الفاسقين، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 20 من سورة السجدة

ماذا تعني رؤية أكل الطين فى المنام؟

ما حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads