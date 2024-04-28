"قناة السويس" تكرم الفرق الفائزة في بطولة الجامعات

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس فريق كرة السلة "طلبة" لفوزه بالمركز الأول في بطولة الجامعات قطاع القناة وسيناء، والتي أقيمت في إطار احتفالات تحرير سيناء بجامعة سيناء بالعريش للسنة الثانية على التوالي، واصلا التهنئة إلى فريق خماسي القدم الفائز بالمركز الثاني في بطولة الجامعات المصرية بالاشتراك مع معهد إعداد القادة، وجامعة السويس.

استقبال الفرق المشاركة

واستقبل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فريق السلة، وكرة القدم الخماسية مقدمًا لهم التهنئة على هذا الفوز.

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مشاركة فرق جامعة القناة

وجاءت المشاركة بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.



جانب من التكريم، فيتو

جامعة القناة تستضيف 7 رؤساء جامعات

وعلى صعيد أخر كان قد رحب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بوفد وزارة التعليم الصينية للتبادل العلمي، والذي يضم 7 رؤساء جامعات و50 مسؤول من قيادات جميع القطاعات التعليمية بالجامعات الصينية، متمنيًا لهم زيارة موفقه نحو مزيد من دعم التعاون المشترك بين الجانبين.

واستقبلت جامعة قناة السويس لوفد الصيني رفيع المستوى، لبحث سبل التعاون العلمي وفتح آفاق جديدة بين جامعة قناة السويس والجامعات الصينية في مجال التبادل الطلابي للدراسة في مصر والصين، واستحداث قنوات جديدة لتعزيز التبادل العلمي بين الجانبين في مختلف التخصصات.

جانب من التكريم، فيتو

حضر مراسم الاستقبال الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي لمعهد كونفوشيوس بالجامعة،و جانج تينج هونج المدير الصيني للمعهد،و الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن.

واستهل الدكتور محمد عبد النعيم الكلمات الافتتاحية ناقلًا تحيات الدكتور ناصر مندور لجميع أعضاء الوفد، مُرحبا بالسيد شيا جيان خو خويى رئيس وفد وزارة التعليم الصينية،و نائب رئيس المركز الصيني للدراسة في الخارج.

ولفت إلى أن جامعة قناة السويس تقع على بُعد كيلومترات قليلة من أهم الممرات الملاحية في العالم وهو "قناة السويس" الذي يلعب دورًا محوريًا في مجال التجارة الدولية، ويُعد بمثابة الباب الذهبي،و أحد المحطات الرئيسية في مبادرة الحزام والطريق الصينية؛ لتكون مصر بدورها بوابة العبور نحو دخول الصين إلى قارة إفريقيا وأوروبا من خلال تلك المبادرة الضخمة التي أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينج في عام 2013 ودعمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحقيق التنمية لكلا البلدين والرخاء لشعبيهما العظيمين في ظل الإيمان بوحدة المصير المشترك للبشرية، مشيرًا إلى أن الجامعة لديها 4 مصادر لتعليم اللغة الصينية أولها معهد كونفوشيوس إلى جانب ثلاث أقسام علمية بكليات الألسن والآداب والعلوم الإنسانية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وخلال كلمته أعرب شيا جيان خو خويى عن بالغ سعادته بتواجده في رحاب جامعة قناة السويس بعد عشر سنوات من أول زيارة له للجامعة التي تُمثل نموذجًا مضيئًا للتعاون العلمي والثقافي بين مصر والصين؛ لكونها أول جامعة مصرية تؤسس العلاقات العلمية والثقافية مع الجامعات الصينية، وهى أكبر جامعة تترجم هذا التعاون على أرض الواقع من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التعاون والتي أثمرت عن إنشاء معهد كونفوشيوس، معهد الاستزراع وتكنولوجيا الأسماك، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، مُعلنًا أن جامعة قناة السويس ومعهد كونفوشيوس، جسر قوي للتعاون بين مصر والصين،مشيدًا بجهود معهد كونفوشيوس في الجامعة لدعم التعاون بين الجانبين.

وألمح الدكتور حسن رجب أن الهدف من الزيارة هو تشجيع الطلاب للدراسة في الصين، ومناقشة خطة التعاون المستقبلي في مجال التعليم، واصفًا فاعليات اليوم بأنها منصة للتبادل العلمي والثقافي لنتشارك معًا الخبرات في تعليم اللغة الصينية، موضحًا إنجازات معهد كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية.

ضم الوفد الصيني تزو ليان كي مدير إدارة التعليم بمقاطعة جوي تشيو، السيد تشانغ تشن نائب رئيس جامعة العاصمة الطبية، السيد خوي تونغ نائب رئيس أكاديمية بكين للفنون، السيد دوان شيو جون نائب مدير معهد نانجينغ للجغرافيا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.



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