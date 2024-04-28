مصرع شابين في سقوط سيارة بترعة قرية تطون بالفيوم

لقي شابان بمحافظة الفيوم مصرعهما في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على أحد الطرق الفرعية، بمركز إطسا، ما تسبب في سقوطها في ترعة مجاورة للطريق، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، محملة بأسماك، على طريق قرية تطون، أحد الطرق الفرعية بالمركز، ما أدى إلى سقوط السيارة في ترعة مجاورة للطريق، ومصرع سائق السيارة وآخر كان بجواره.

Advertisements

وتبين من المعاينة الأولية، أن عجلة القيادة اختلت بيدي السائق بسبب السرعة الزائدة، ما تسبب في انقلاب السيارة، وسقوطها في الترع المجاورة للطريق.

قرار النيابة العامة

وتحرر المحضر اللازم وتم العرض علي النيابة المختصة التي صرحت بدفن الجثتين بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير مفصل عن أسباب وساعة الوفاة، كما انتدب خبير فني لمعرفة أسباب انقلاب السيارة وإعداد تقرير بالواقعة، كما طلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

حوادث الطرق

يذكر أنه قد تم تعريف حوادث الطرق، أنها الحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وتتسبب حوادث السير في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة الجسيمة والتي قد تترك آثارها على المصابين مدى الحياة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.