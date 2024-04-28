كيف يحدد القانون جرائم القتل العمد للحيوانات ؟

نص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وتعديلاته على عقوبات قتل الحيوانات وتسميمها وإنهاء حياتها بشكل عمد.

شواهد القتل العمد للحيوانات

نصت المادة رقم ٣٥٥ على أنه يعاقب بالحبس مع الشغل كل من قتل عمدًا بدون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا.

يعاقب كذلك كل من سم حيوانًا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكًا من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض، ويجوز جعل الجناة تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

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وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

كما نصت المادة رقم ٣٥٦ على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلًا تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

كما نصت المادة رقم ٣٥٧ على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة ٣٥٥ أو أضر به ضررًا كبيرًا.

حكم القتل العمد للحيوان في الإسلام

يذكر أن قتل الحيوان عمدًا بدون سبب لا يجوز في الأديان والشرائع السماوية ولا سيما الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها يرمي بها. رواه النسائي.

والوعيد الوارد في هذا الحديث يشمل قاتل الحيوان الذي يؤكل لحمه والذي لا يؤكل لحمه، ومن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره، ويتقرب إليه بما استطاع من أعمال الخير والنوافل.