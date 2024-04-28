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المعاينة الأولية تكشف سبب حريق السجل المدني في شبرا الخيمة

حريق بالسجل المدني
حريق بالسجل المدني بالقليوبية، فيتو

أكدت المعاينة الأولية لحريق مبنى السجل المدني بقسم اول شبرا الخيمة، أن سبب الحريق ماس كهربائي نشب في إحدى  الغرف وامتد إلى بقية المبنى.  

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حريق بالسجل المدني في شبرا الخيمة 
وكانت أجهزة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق هائل التهم مبنى السحب المدني بقسم أول شبرا الخيمة حيث جرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء وتم منع امتداد النيران للمباني المجاورة وتبريد المكان دون خسائر في الأرواح أو إصابات وتحرر محضر بالواقعة وتكليف النيابة العامة بالتحقيق. 

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