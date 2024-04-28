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إخماد حريق نشب في السجل المدني بشبرا الخيمة (صور)

حريق بقسم اول شبرا
حريق بقسم اول شبرا الخيمة، فيتو

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق التهم مبنى السجل المدني بقسم أول شبرا الخيمة حيث جرى الدفع ب5 سيارات إطفاء وتم منع امتداد النيران للمباني المجاورة وتبريد المكان دون خسائر في الأرواح أو إصابات. 

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حريق بجوار قسم شرطة شبرا الخيمة 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساته وطلب تحريات المباحث حول الواقعة. 

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حريق بقسم اول شبرا الخيمة، فيتو 

حريق  في مبني السجل المدني بقسم أول شبرا الخيمة

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من شرطة النجدة  يفيد بنشوب حريق في مبني السجل المدني بقسم أول شبرا الخيمة وعلي الفور جري الدفع ب5 سيارات للحماية المدنية والسيطرة علي الحريق بالمباني وجاري تقدير الخسائر .

ودلت التحريات الأولية أن الحريق نشب في مقر السجل المدني بقسم أول شبرا الخيمة وجاري تحديد السبب وتبريد المكان بعد أن التهمت النيران المبني المخصص للسجل. 

حريق بقسم اول شبرا الخيمة، فيتو 

فيما امرت النياية العامة بندب المعمل الجنائي لمعرفة اسباب وملابسات وقوع الحريق واعداد تقرير بشأن حجم الخسائر وطلب تحريات المباحث حول الواقعة. 

حريق بقسم اول شبرا الخيمة، فيتو 
حريق بقسم اول شبرا الخيمة، فيتو 

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