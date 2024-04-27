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حوادث

المؤبد للمتهم بهتك عرض ابنة شقيقته في شبرا الخيمة

المؤبد للمتهم بهتك
المؤبد للمتهم بهتك عرض ابنة شقيقته في شبرا الخيمة

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، متهما بالسجن المؤبد بتهمة هتك عرض ابنة شقيقته بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية وأرفقت مواد الاتهام ضمن نص أمر الإحالة، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

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وذكر أمر الإحالة، أن المتهم م م، 45 سنة سائق مقيم شبرا الخيمة؛ واقع المجني عليها "س. س. ع. ا" والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير رضاها بأن واستدرجها إلى مكان قصي عن أعين الناس، وحسر ملابسها عنوة عنها، وعاشرها معاشرة الأزواج بغير رضاها كونه من أصولها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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وتضمن أمر الإحالة، في القضية رقم 23871 لسنة 2023 جناية ثاني شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2004 لسنة 2023 كلي جنوب بنها؛ شهادة المجنى عليها "س. س. ع. ا" 16 سنة طالبة مقيمة شبرا الخيمة ثان، أنها أثناء تواجدها بمنزل جدتها قام المتهم «وهو شقيق والدتها»، باستدراجها الي إحدى غرف المسكن واستغلال أن جدتها طريحة الفراش وهتك عرضها.

كما هددها أن أفشت أمره سوف يقوم بقتلها وقتل والدها، وقام بمواقعتها على مدار أربع سنوات أكثر من مرة.

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محكمة جنايات شبرا الخيمة تهمة هتك عرض النيابة العامة متهم بهتك عرض

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