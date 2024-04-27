أبوه تعب نفسيا لما شافه كده، والدة طفل شبرا الخيمة تروي كواليس اكتشاف جثته

قالت والدة طفل شبرا الخيمة الذي لقي مصرعه على يد جاره قهوجي ومثل بجثته: إن المجني عليه كان حنين عليا أوي، يأخذ بإيدي لما أجي أطلع أو أنزل السلم، وكان على طول بيقولي حاضر ونعم، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيه كده.

وأضافت في تصريحات لها اليوم: إن المتهم رتب للواقعة جيدا وطلب من نجلها يومها أن يسير أولا إلى الشقة محل ارتكاب الجريمة بمفرده ويتبعه هو حتى لا يشك أحدا في أمرهما.

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وتابعت: أن الواقعة تم اكتشافها بالصدفة عن طريق صاحب العمارة الذي وجد رائحة كريهة واتصل بالمتهم ولكنه لم يرد، فاتصل بكهربائي في المنطقة شاهد على عقد الإيجار ويعرف المجني عليه والذي اصطحب بعض أهالي المنطقة ووالد الطفل وخاله ليجدوا الطفل ملقى على ظهره ومفرغ من أحشائه تمام وبعض ملابسه في الحمام وبعض من امعائه في أكياس في منظر مهيب تقشعر له الابدان.

وأضافت أن والده منذ مشاهدة الموقف يعيش حالة نفسية صعبة، مشيرة إلى أن بيان النيابة العامة اثلج صدرها وأشعرها بالطمأنينة وكلها ثقة في العدالة وأنها ستقتص من مرتكب الجريمة.

بيان النيابة العامة في قضية شبرا الخيمة

أمرت النيابة العامة، أمس الجمعة، بحبس «صبى» ووالده، بعد ترحيلهما من الكويت إلى القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات المُجراة بشأن مقتل طفل عمره 15 عامًا بمنطقة شبرا الخيمة على يد جاره «كهربائى» والذي اعترف بأنه أقدم على جريمته بإيعاز من المتهم «الأول» لسرقة أعضائة البشرية مقابل حصوله على 5 ملايين جنيه.

انتزعا أحشاءه، تفاصيل مرعبة لجريمة شبرا الخيمة

كانت قد أصدرت النيابة العامة بيانًا صحفيًا أمس، قالت فيه إن معاينتها لمكان الحادث دلت عن تواجد جثمان المجني عليه داخل شقة مستأجرة، وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته، وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، وبضبطه واستجوابه، أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه.

نقل عملية سرقة الأعضاء بشبرا الخيمة عبر تقنية «الفيديو كول»

وحسب بيان النيابة، عقب اختيار المتهم لضحيته وعرضه على المصري المقيم بالخارج عبر تقنية «الفيديو كول»، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية «الفيديو كول» أيضًا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، هذا ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية.

مصري مقيم بالكويت، خطط لجريمة سرقة الأعضاء بشبرا الخيمة

وقد أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي، والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر، فباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولًا لأسباب ارتكاب الجريمة.

اعترافات المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة

وأقر المتهم الأول- الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره- أمام النيابة، بأنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر مواقع إلكترونية تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات.