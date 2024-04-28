الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

القبض على 3 أشخاص أثناء سرقة عمود إنارة في قليوب

القبض على 3 أشخاص،
القبض على 3 أشخاص، فيتو

ألقت مباحث القليوبية القبض على 3 أشخاص أثناء قيامهم بسرقة عمود إنارة في منطقة قليوب، وتم التحفظ على المتهمين وبحوزتهم 2 أسطوانة أكسجين لزوم قطع الحديد.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

txt

ضبط 3 أشخاص أضرموا النيران فى أرض زراعية بكفر الشيخ

txt

ضبط 950 كيلو دقيق بلدي مدعم في حملات تموينية مكبرة بالأقصر

 ضبط 3 أشخاص بالقليوبية

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث  يفيد قيام قوة امنية تابعة لمركز شرطة قليوب أثناء تفقد الحالة الأمنية ليلا من ضبط 3 اشخاص تبين ان اثنين منهم له معلومات جنائية أثناء قيامهم بقطع أحد أعمدة الإنارة بدائرة مركز شرطة قليوب وضبط بحوزتهم 2 إسطوانة غاز أوكسجين وتم التحفظ على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم.

في سياق شهدت منطقة مزلقان قليوب المحطة بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، مصرع شاب أثناء عبوره المزلقان بدراجة نارية أثناء غلقه، جرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة بمشرحة المستشفى.

اصطدام قطار بشاب أثناء عبوره مزلقان قليوب 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي يفيد باصطدام قطار بشاب أثناء عبوره مزلقان قليوب المحطة بدراجته النارية أثناء غلق المزلقان.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية مركز شرطة قليوب اخبار القليوبية قليوب

مواد متعلقة

وزير الرياضة يهنئ فريق الأهلي لكرة السلة بالفوز بالجولة الأخيرة بالدوري الأفريقي “BAL"

الغردقة لسينما الشباب يكشف موعد إقامة دورته الثانية وفتح باب الاشتراك

ضبط 3 أشخاص أضرموا النيران فى أرض زراعية بكفر الشيخ

ضبط 950 كيلو دقيق بلدي مدعم في حملات تموينية مكبرة بالأقصر
ads

الأكثر قراءة

الأخطر في السعودية، نجاة طفلين من نبتة سامة لم يُدركا خطورتها ( فيديو)

خالد بيبو يبلغ السولية والشحات بالغرامة المالية

10 صور ترصد حريق السجل المدني بقسم أول شبرا الخيمة

بحضور زاهي حواس، ملياردير هندي يحتفل بزفافه على عارضة أزياء في الأهرامات (فيديو وصور)

السيسي للمصريين: متلومنيش أنا بس، أنا برضوا ألومكم معايا

"معنديش خيار تاني".. السيسي يرد على سؤال المصريين “انتوا بتصرفوا كتير ليه؟”

ماذا تعني رؤية أكل الطين فى المنام؟

رغم المقاطعة، سعر البلطي يقفز 11 جنيهًا في سوق العبور وهذه أسعار الأسماك الأخرى

منوعات

المزيد

الأخطر في السعودية، نجاة طفلين من نبتة سامة لم يُدركا خطورتها ( فيديو)

رسالة خاصة من ولي العهد الأردني للأميرة رجوة في عيد ميلادها

على ارتفاع شاهق، بركان إيبو يثور في إندونيسيا

حطموني بعد 23 سنة والآن مفلسة، أيقونة المطبخ الجزائري تستنجد بالرئيس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

صناعة الحبوب تعلن استمرار انخفاض سعر الدقيق استخراج 72%

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أرقام قياسية لمصطفى شوبير مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

عذاب الفاسقين، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 20 من سورة السجدة

ماذا تعني رؤية أكل الطين فى المنام؟

ما حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية