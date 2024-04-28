القبض على 3 أشخاص أثناء سرقة عمود إنارة في قليوب

ألقت مباحث القليوبية القبض على 3 أشخاص أثناء قيامهم بسرقة عمود إنارة في منطقة قليوب، وتم التحفظ على المتهمين وبحوزتهم 2 أسطوانة أكسجين لزوم قطع الحديد.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ضبط 3 أشخاص بالقليوبية

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث يفيد قيام قوة امنية تابعة لمركز شرطة قليوب أثناء تفقد الحالة الأمنية ليلا من ضبط 3 اشخاص تبين ان اثنين منهم له معلومات جنائية أثناء قيامهم بقطع أحد أعمدة الإنارة بدائرة مركز شرطة قليوب وضبط بحوزتهم 2 إسطوانة غاز أوكسجين وتم التحفظ على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم.

في سياق شهدت منطقة مزلقان قليوب المحطة بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، مصرع شاب أثناء عبوره المزلقان بدراجة نارية أثناء غلقه، جرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة بمشرحة المستشفى.

اصطدام قطار بشاب أثناء عبوره مزلقان قليوب

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي يفيد باصطدام قطار بشاب أثناء عبوره مزلقان قليوب المحطة بدراجته النارية أثناء غلق المزلقان.

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