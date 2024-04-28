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حوادث

ضبط 3 أشخاص أضرموا النيران فى أرض زراعية بكفر الشيخ

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

ضبط  قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإضرام النيران بأرض زراعية لخلافات حول الميراث.

 

ضبط 3 أشخاص لإضرام الميران فى  أرض زراعية لخلافات حول الميراث بكفر الشيخ


تلقى مركز شرطة كفر الشيخ بلاغا بنشوب حريق بأرض زراعية بدائرة المركز، بالإنتقال والفحص تبين نشوب حريق بأرض زراعية ملك موظف - مقيم بدائرة المركز، وإمتدت النيران لأرض زراعية أخرى ملك عامل - مقيم بدائرة المركز وتم إخماده دون حدوث ثمة إصابات.

 

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وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص "تربطهم صلة قرابة بالشاكى" - مقيمين بدائرة المركز)، حيث قاموا بإشعال النيران لخلافات بينهم حول الميراث، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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مركز شرطة كفر الشيخ حريق بأرض زراعية كفر الشيخ

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