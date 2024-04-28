ضبط 950 كيلو دقيق بلدي مدعم في حملات تموينية مكبرة بالأقصر

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملاتها التموينية للمرور على الأنشطة التموينية المختلفة والأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك للتأكد من البيع بالأسعار الرسمية المقررة والفواتير والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، وأسفرت هذه الحملات عن رصد مخالفات تموينية متنوعة، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة وعرضها على وكيل النائب العام.

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أسفرت الحملات عن ضبط نص طن دهانات منتهية الصلاحية وضبط 150 كجم دقيق مدعم مخصص للمستودعات فى أحد المخابز السياحية، وضبط 950 كيلو دقيق بلدى مدعم من المخابز البلدية، وتحرر 21 مخالفة أخرى منها مخالفات المخابز السياحي والأفرنجي لمخالفة التوجيه الوزاري 15 لسنة 2024 وعدم الإعلان عن الأسعار.

مخالفات تموينية متنوعة

وكذلك تم ضبط 32 مخالفة ومحضر تمويني متنوع وهى كالتالى، عدد 13 محضر جنح لعدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي والفينو، وعدد محضر إدارة مخبز سياحى وأفرنجى وحلوانى بدون ترخيص، وعدد 12 محضر جنح إدارة منشأة بدون ترخيص أنشطة متنوعة، وعدد 2 مخالفه لمخابز بلدية لعدم مطابقة الخبز المنتج للمواصفات المقررة، و كذلك مخالفة لعدم نظافة أدوات العجين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر وتعليمات الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، بمتابعة توفر السلع الغذائية الاساسية والاستراتيجية بالاسواق والمبادرة والمخابز البلدية للتأكد من جودة رغيف الخبز البلدي وعدم التلاعب بالاوزان وتوفر الخبز بالمناطق التي يتم غلق المخابز بها لأسباب قانونية والأسواق والمحلات التجارية.