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حوادث

الأمن يضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 16 مليون جنيه

الامن يضبط قضايا
الامن يضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبى بمضبوطات 16 مليون جنيه

واصلت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي 

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية،عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 16 مليون جنيه.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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