مقتل عامل على يد صديقه إثر خلافات مالية فى دمياط
لقى عامل مقتله على يد صديقه إثر خلافات مالية بمحافظة دمياط، وألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على المتهم.
كشف ملابسات واقعة مقتل عامل بدمياط خلال مشاجرة
تلقى مركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط إخطارًا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة عامل، مقيم، بدائرة المركز، إثر إصابته بطلق نارى.
وبالانتقال والفحص وسؤال والد المجني عليه، نجار، مقيم بذات العنوان، قرر بحدوث مشاجرة بين نجله وعامل، مقيم بذات العنوان، بدائرة المركز، أطلق خلالها الأخير عيار نارى تجاه نجله من بندقية خرطوش، كانت بحوزته وذلك لخلافات بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.
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