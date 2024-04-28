لأول مرة، تلاميذ إفريقيا يضربون نتنياهو بالعصا تضامنًا مع غزة (فيديو)

بنيامين نتنياهو، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لتعاطف مدرس في إحدى الدول الإفريقية، ويرجح أنها دولة الكونغو، مع ما يحدث في فلسطين، حيث علق صورة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على أحد جدران الفصل وأمر تلاميذه بضربها بالعصا.

تلاميذ إفريقيا الصغار يضربون نتنياهو بالعصا

وعن بنيامين نتنياهو، أظهر مقطع الفيديو المتداول بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام التلاميذ الصغار بضرب صورة نتنياهو المعلقة بعنف، وذلك تضامنًا مع فلسطين، وضد الجرائم التي التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

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ضرب نتنياهو بالعصا، فيتو



كما ظهر في الفيديو المتداول التلاميذ الصغار في "الكونغو"، بضرب صورة بنيامين نتنياهو بالعصا عدة مرات، حتى أن المدرس كان يأخذ منهم العصا، وكان يبدوا على وجوه التلاميذ السعادة أثناء ضربهم لصورة نتنياهو المعلقة على بالون في الفصل.

ضرب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي

وأثار عملية ضرب التلاميذ في إفريقيا لصورة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن صورة الاحتلال الإسرائيلي اهتزت بشكل كبير في قارة إفريقيا، وأصبحت جرائم الاحتلال في غزة من الصور التي تعيد للإفريقيين صور اضطهادهم التي عانوا منها لسنوات عدة تحت الاحتلال الغربي.

"إدخال مادّة دراسية جديدة في إحدى المدارس الأفريقية"

بارك الله بهم حلوة هل الماده الدراسيه ياريت يعملوها عنا👌😂#هزة_أرضية#يحيي_السنوار pic.twitter.com/mRk87U0QsZ — دانية قواس (@Dania_quas) April 28, 2024

وعلق أحد نشطاء مواقع التواصل قائلًا: "الحرية لكل الشعب الفلسطين، العالم كله مع فلسطين حتى الأطفال، يعرفون جرائم الاحتلال ويرفضونها"

ورد آخر فقال: " يجب أن نعلمهم كيف يكونوا أحرارا.. فلسطين حرة حرة من النهر إلى البحر"

وقال أحد النشطاء: "إن شاء الله تتحرر فلسطين"

نتنياهو خائف من الاعتقال

جدير بالذكر أن هناك حالة من القلق تنتاب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب احتمال المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقال نتنياهو، وذكرت وسائل إعلام عبرية، إن الإدارة الإسرائيلية تعمل بشكل جاد مع عدد من الدول، لمنع إصدار أمر الاعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هاليفي.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية: "إن المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان سيصدر أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، ويوآف جالانت، وهرتسي هاليفي."

تلاميذ إفريقيا يضربون نتنياهو بالعصا، فيتو



كما أوضحت الصحيفة العبرية تداعيات أوامر الاعتقال، التي قد تصدر بحق نتنياهو وجالانت وهاليفي في مايو المقبل، أي خلال أيام، وآفة ذلك أنه "سيكون مدمر وسينظر لإسرائيل كلها بأنها مجرمة حرب".

الاحتلال يضغط على الدول الصديقة لمنع اعتقال نتنياهو

أما "القناة 13" الإسرائيلية فقد أشارت إلى أن "الإدارة الإسرائيلية بدأت في اتخاذ عدة إجراءات ضد خطوة اعتقال نتنياهو، ومناقشة ذلك مع عدة دول، وصفتها بالـ "صديقة" على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، سعيا لمنع صدور أوامر الاعتقال."

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو كتب عبر منصة إكس: "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدًا أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها."

بنيامين نتنياهو، فيتو



كما عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلقه الشديد بسبب احتمال إصدار مذكرة اعتقال ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب العملية العسكرية في قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن نتنياهو بذل جهودًا كبيرة في الأيام الأخيرة، لمنع إصدر المحكمة الدولية مذكرة لإعتقاله، وأجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور المذكرة بما في ذلك محاولات الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل غير مباشر.