صحيفة إسرائيلية: الجنائية الدولية يمكنها اتخاذ خطوات ضد نتنياهو في هذه الحالة

قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا يمكنها اتخاذ خطوات ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وكبار ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي دون دعم علني أو سري من الولايات المتحدة.

دعم علني أو سري من الولايات المتحدة

وتساءل المصدر: أين الرئيس الأمريكي جو بايدن؟ لماذا يصمت عندما تكون إسرائيل مهددة؟".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية القلق المتزايد في إسرائيل من أن محكمة لاهاي على وشك إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

Advertisements

دعم إسرائيل

من جانبه أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، عن دعمه لإسرائيل، ودعا لاهاي إلى "الوقف الفوري" لتصرفاتها، زاعمًا أن "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد ما أطلق عليه المنظمات الإرهابية التي تسعى إلى تدميرها" حسب وصفه.

وعلى الجانب الأخر أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يبدل مواقفه بشأن صفقة تبادل رهائن مع "حماس" بسبب تخوفه من الوزيرين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

تفاصيل المفاوضات الجارية

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، صباح اليوم الأحد، عن مسئول بارز مطلع على تفاصيل المفاوضات الجارية بشأن صفقة الرهائن مع حماس، أن نتنياهو هو الذي يؤخر تلك الصفقة أو الاتفاق بسبب ضغوط سياسية يمارسها عليه الوزيران، بن غفير وسموتريتش.

تهديدات بالانسحاب

واتهم المصدر الإسرائيلي، نتنياهو، بالاستسلام لبن غفير وسموتريتش، خاصة مع تهديدهما بالانسحاب من حكومته حال عدم دخوله لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة وقيامه بعملية عسكرية موسعة في المدينة.

جدير بالذكر أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلقه الشديد بسبب احتمال إصدار مذكرة اعتقال ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب العملية العسكرية في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

التطور المحتمل

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن نتنياهو بذل جهودًا كبيرة في الأيام الأخيرة لمنع هذا التطور المحتمل، وأجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بما في ذلك محاولات الضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل غير مباشر.ووفقا لصحيفة معاريف، فثمة اعتقاد بأن صدور مذكرة الاعتقال مسألة وقت وقد تشمل مع نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي.

ويُزعم أنه من المحتمل صدور مذكرة اعتقال ضد نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية في أي وقت قريب.