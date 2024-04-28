الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين كفر الشيخ: توريد 57 ألفا و179 طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

كفر الشيخ،فيتو
كفر الشيخ،فيتو

قال عادل الهابط، وكيل مديرية التموين بمحافظة كفرالشيخ، إن استلام القمح المحلي خلال موسم 2024 الحالي، يتم من خلال 25 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي وقطاع مطاحن كفرالشيخ وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

وأضاف وكيل مديرية التموين بمحافظة كفرالشيخ، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ  كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عبدالفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع  خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها  وفقا لتوجيهات المحافظ.

Advertisements

 

  • صرف مستحقات المزارعين والموردين

ولفت إلى أن وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ قد شدد على ضرورة تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة، وبلغ إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام  وحتى اليوم  الأحد (57179 طنا و332 كجم).

txt

رئيس أزهرية كفر الشيخ يتابع سير امتحانات النقل الثانوي

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلى موسم حصاد عام  2024 وتنظيم وتداوله والتعامل عليه، وقد جاء بالقرار المشار إليه تحديد سعر استلام إردب القمح المحلى بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط؛ كما جاء بالقرار أيضا أن تشكل لجان الاستلام بكل موقع من كل من (مديرية التموين- الهيئة القومية لسلامة الغذاء- مديرية الزراعة- الجهة المسوقة- جمعية القبانية- البورصة السلعية).

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ انتظام عملية توريد القمح وإجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لعملية التوريد، وذلك لضمان سيرها بشكل سلس دون أى معوقات.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شون كفر الشيخ صوامع كفر الشيخ قمح كفر الشيخ توريد القمح
ads

الأكثر قراءة

ضربات متتالية، سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 28 أبريل 2024

الصفاقسي التونسي يحسم موقفه من عودة علي معلول

السيسي للمصريين: متلومنيش أنا بس، أنا برضوا ألومكم معايا

"معنديش خيار تاني".. السيسي يرد على سؤال المصريين “انتوا بتصرفوا كتير ليه؟”

أسطورة الكرة الإنجليزية يدافع عن محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

صدق أو لا تصدق، سعر كرتونة البيض بالقليوبية تنخفض إلى 60 جنيها بعد دعوة المقاطعة (صور)

13 رسالة حاسمة من السيسي للمصريين

السيسي للمصريين: بتدخلوا أولادكم آداب وتجارة وحقوق، طب هيطلعوا يشتغلوا ايه؟

منوعات

المزيد

على ارتفاع شاهق، بركان إيبو يثور في إندونيسيا

حطموني بعد 23 سنة والآن مفلسة، أيقونة المطبخ الجزائري تستنجد بالرئيس (فيديو)

مياه معدنية بالبراز، فضيحة جديدة تضرب شركة نستله بعد كارثة لبن نيدو وسيريلاك

تحرش مدير مدرسة بطالبة يهز المغرب، والضحية تروي تفاصيل صادمة وتكشف سر نشر الفيديو

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

صناعة الحبوب تعلن استمرار انخفاض سعر الدقيق استخراج 72%

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 28 أبريل 2024

المزيد
ads

انفوجراف

بعمل اللى محدش يفكر فيه... رسائل هامة من الرئيس السيسي للمصريين (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ماذا تعني رؤية أكل الطين فى المنام؟

ما حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية المرأة الجميلة في المنام وعلاقتها بالرزق الكثير والخير الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية