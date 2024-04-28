رئيس أزهرية كفر الشيخ يتابع سير امتحانات النقل الثانوي

قام الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بتفقد سير امتحانات نهاية العام للنقل الثانوي، اليوم الأحد، من داخل لجان معاهد إدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية، إذ تفقد سير العمل بلجان معهد فتيات كفر الشيخ الثانوي، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بهذه اللجان.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات

ووجه رئيس المنطقة خلال جولته بتوفير الجو المناسب للطالبات لأداء الامتحانات، مشددًا على فرض الانضباط وعدم السماح لاستخدام أيًا من أساليب الغش، مشيرًا إلى أن امتحانات النقل الثانوي تعد بمثابة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أو تمهيدًا لها، لذا يجب أن تسير على أتم وجه، كما أشار بأنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الامتحانات لحظة بلحظة، وللتواصل والرد علي أي استفسارات بشأنها على الفور.

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يُذكر أن: طلاب القسم العلمي بالصف الأول والثاني أدوا الامتحان اليوم في مادتي الفقة والكيمياء، بينما أدى طلاب القسم الأدبي بالصف الأول والثاني الثانوي الامتحان اليوم في مادتي الفقة، والتاريخ، بحسب ما جاء بجدول الامتحانات الوارد من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وفي وقت سابق، فقد أعلنت منطقة كفر الشيخ الأزهرية اعتماد جميع المعاهد الأزهرية المرشحة لنيل الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك في ظل ما يشهده التعليم الأزهري والأزهر الشريف من طفرة كبيرة وتطوير وتحديث تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

من جانبه أشار مدير الجودة والاعتماد بالمنطقة أن منطقة كفر الشيخ الأزهرية تقدمت ب 15 معهد من مراحل مختلفة لنيل الجودة والاعتماد خلال الفصل الدراسي الأول 2023- 2024م، وقد نجحت جميعها فى اجتياز المعايير والحصول على الاعتماد، وأوضح مدير الجودة أن المعاهد الأزهرية التى نجحت في الحصول على الاعتماد هي: روضة معهد القني الابتدائي- معهد الثمانين الابتدائي- معهد سنهور المدينة الجديد الابتدائي- معهد الصافية الابتدائي- معهد ميت الديبة الابتدائي- معهد عثمان بن عفان الابتدائي- معهد فتيات شنو الإعدادي- معهد نصرة الإعدادي بنين- معهد خاطر الإعدادي بنين- معهد النوايجة الإعدادي بنين- معهد فتيات فوزية الريفي الإعدادي- معهد القن الإعدادي بنين- معهد فتيات قلين الإعدادي- معهد شباس الشهداء الإعدادي بنين- معهد فتيات محمد رجب الإعدادي بالقصابي.