"ضد الجمال" على طاولة صالون الرواق الفلسفي بمكتبة مصر الجديدة

تستضيف مكتبة مصر الجديدة، الصالون الثقافي الشهري "الرواق الفلسفي"، حيث يحمل الرواق هذا الشهر عنوان "ضد الجمال.. في نقد أساطير الجمال الشخصية والمعاناة في سبيل تحقيقها"، وذلك بحضور عدد من المهتمين بالفلسفة ومجموعة من أساتذة الجامعات وجمهور المكتبة العام، في تمام الخامسة من مساء غد الاثنين بمقر المكتبة بشارع العروبة بالقاهرة.

صالون ضد الجمال

ويتناول الصالون هذا الشهر قراءة في كتاب "أسطورة الجمال" لناعومى وولف، وكتاب التاريخ الثقافى للقباحة لجريتش اى هندرسون، وذلك في اطار عدد من المحاور في مقدمتها الجمال والحداثة الغربية، والسعي المحموم للحصول على تلك المواصفات المعيارية، فوائد أن تحب جسدك ، أسطورة الجمال التعددية، الثقافة واستغلالها التجاري الاستهلاك، تلاعب السوق بالوعي العام، أسطورة بروكروست وأسطورة العذراء الحديدية، سحر الأنوثة المصطنع، أنا هو أنا بالذات.

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مكتبة مصر الجديدة

وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابعة لها المكتبة إن الهدف الرئيسى من الصالون ليس الحديث عن تاريخ الفلسفة فقط، بل لتعريف الجمهور العام كيفية التفكير الفلسفي والمقصود من المعنى الحقيقي لعلم الفلسفة.

ويحاضر في الرواق كل شهر المستشار الثقافى عماد العادلي الحاصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة جامعة عين شمس، ودراسات عليا في الفكر الإسلامي من المعهد العالي للدراسات الإسلامية، ثم حصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس.