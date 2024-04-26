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ثقافة وفنون

مكتبة المستقبل تنظم ندوة "التواصل الفعال مع المراهقين" غدا

مكتبة المستقبل، فيتو
مكتبة المستقبل، فيتو

تنظم مكتبة المستقبل، إحدى المنصات الثقافية بجمعية مصر الجديدة في الساعة 5 من مساء غد السبت ندوة بعنوان" التواصل الفعال مع المراهقين"، والتي تتناول التغيرات السريعة التي تحدث خلال فترة المراهقة  والتي لا تقتصر فقط على الناحية الجسدية، وإنما تشمل نواحي عديدة مثل التطور العصبي، الذهني، العاطفي، والاجتماعي.

التواصل الفعال مع المراهقين 

وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة ان المراهقة مرحلة من مراحل الحياة تقع بين الطفولة والبلوغ، بين سن 10 إلى 19 عاما، وهي مرحلة فريدة من نوعها في مراحل نمو الإنسان، يجتاز خلالها المراهقون فترة نمو بدني ومعرفي ونفسي اجتماعي سريع.

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وسوف تتمحور الندوة التي تحاضر فيها الدكتورة إسراء إبراهيم دكتوراه في علم النفس الإرشادي،  حول خصائص مرحلة المراهقة  ، واحتياجات ومتطلبات المراهقين، والتواصل الفعال مع المراهقين، كما تتناول الندوة الاضطرابات العاطفية، والاضطرابات السلوكية  خلال فترة المراهقة.

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الدكتور نبيل حلمي مشاكل المراهقين مكتبة المستقبل نبيل حلمي

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