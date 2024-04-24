الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

مكتبة مصر الجديدة تحتفل باليوم العالمى لمرض التوحد (صور)

مكتبة مصر الجديدة.فيتو
مكتبة مصر الجديدة.فيتو

نظمت جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى، الفعالية السنوية للاحتفاء باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد.

تهدف الفعالية إلى زيادة الوعي وتعزيز فهم اضطراب التوحد والتى نفذتها مكتبة مصر الجديدة للطفل من خلال سلسلة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية  وورش العمل والألعاب بمشاركة أطفال من ذوى إعاقة التوحد.

 

احتفال باليوم العالمى لمرض التوحد 

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة ان الاحتفال ليس قاصرا فقط على الاحتفال باليوم العالمى للتعريف بمرض التوحد، بل تقوم الجمعية من خلال كافة منصاتها الثقافية بتنظيم العديد من الفعاليات طوال العام للتعريف بمرض التوحد وكافة اشكال متحدى الاعاقة في إطار السعي لدمج حقيقي لهؤلاء الأشخاص في المجتمع وتعزيز مشاركتهم فيه وحثهم على تقبل قدراتهم.

Advertisements

كما أوضح حلمى، أن احتفالية أمس شملت مجموعة من الأنشطة للاطفال، بالتعاون مع أتوبيس الفن الجميل التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، تضمنت ورشة فنية كولاج وهو فن تجميع أشكال وتلزيق الورق لتكوين عمل فنى، وعرض أراجوز، عرض عرائس ماريونت، وورشة رسم وتلوين، بالإضافة إلى ندوة لأولياء الأمور تناولت دور الفن فى التعامل مع مرضى التوحد قدمتها دكتورة إيمان محمد المشرف العام على أتوبيس الفن الجميل.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة  وافقت بالإجماع بجعل يوم 2 أبريل بوصفه اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد لتسليط الضوء على كيفية  تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد حتى يتمكنوا من العيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع، وأن يتيح للمصابين بهذا المرض التمتع بتكافؤ الفرص والمشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اضطراب التوحد تحدي الاعاقة جمعية مصر الجديدة مرض التوحد مرضي التوحد مكتبة مصر الجديدة للطفل مكتبة مصر الجديدة موقع فيتو

مواد متعلقة

مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة المدينة العربية والتحول نحو المجتمع الذكي

انطلاق مبادرة جوه الدايرة بالتعاون بين الأعلى الثقافة والقومى للأشخاص ذوى الإعاقة
ads

الأكثر قراءة

ظهور محمد الدرة بجوار والده في خطبته تثير الجدل، والنشطاء يكشفون حقيقة استشهاده

وقف إصدار تصاريح العمل للمصريين في الكويت

مجلس الوزراء السعودى يعلن عن مشروع ضخم جديد بين المملكة ومصر

تحذير من الأرصاد، حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 فى مصر

بائعة سمك عن حملة «خليه يعفن»: مفيش حاجة هتنزل (فيديو وصور)

المقاطعة تنتصر، رئيس غرفة بورسعيد: 70% انخفاضا في أسعار الأسماك

سعر الدولار في السوق السوداء، الأخضر وصل لكام اليوم الأربعاء 24-4-2024

وفاة سعيد الشيشيني كابتن الجيل الذهبي للمقاولون العرب

Advertisements

منوعات

المزيد

للمرة الأولى منذ ٧٠ عاما، مذنب أم التنانين يدخل النظام الشمسي في هذا الموعد

اكتشاف نوع جديد من البكتيريا الفتاكة في الفضاء

من الحب ما قتل، غاص تحت الماء للزواج من حبيبته فمات غرقًا بعد موافقتها (فيديو)

ماتت بعد شهرين، طفلة تخفي عن والديها تعرضها لعضة كلب خوفا من العقاب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، البامية ترتفع لـ 65 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 24-4-2024 بالأسواق

يقترب من 26 ألف دولار، سعر القصدير اليوم الأربعاء 24-4-2024

مؤشر الفضة، حركة التداولات العالمية للمعدن الأبيض صباح اليوم الأربعاء 24-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مع قرب شم النسيم.. أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في السلاسل الغذائية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مرجع المسلمين في الفقه والحديث، لمحات في حياة أم المؤمنين السيدة عائشة  

الجامع الأزهر يناقش "العبادات وأثرها في المجتمع" بملتقى القضايا المعاصرة

تفسير حلم لعب القمار في المنام وعلاقته بالتعدي على حقوق الغير

المزيد
الجريدة الرسمية