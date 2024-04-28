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خارج الحدود

السعودية تستضيف الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، اعرف التفاصيل

السعودية، فيتو
السعودية، فيتو

 تستضيف مدينة الرياض السعودية اليوم الأحد الاجتماع الخاص لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية".

جائحة «كوفيد-19»

ويعتبر الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى خارج مدينة دافوس السويسرية بعد جائحة «كوفيد-19».

ويشهد الاجتماع الذي يستمر يومين مشاركة أكثر من ألف مشارك من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية في جميع أنحاء العالم، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية.

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محادثات مهمة 

وحسب صحيفة "عكاظ"، يتوقع أن تستضيف الرياض، غدًا الاثنين، محادثات مهمة على مستوى وزراء الخارجية العرب والأوروبيين ووزير الخارجية الأمريكي؛ للبحث في مستقبل قطاع غزة، الذي تمارس فيه إسرائيل أبشع الفظاعات.

وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أنها ستصل إلى الرياض الاثنين، لهذا الغرض.

خفض التصعيد

وقال متحدث باسم وزارتها «إن اجتماع الرياض سيبحث العمل على خفض التصعيد، وإحراز تقدم في التوصل إلى مستقبل يعمّه السلام في الشرق الأوسط».

وذكرت "بلومبرج" أن الاجتماع الدبلوماسي الرفيع سيترأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

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السعودية الرياض منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

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