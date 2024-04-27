السبت 27 أبريل 2024
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خارج الحدود

الإثنين المقبل، وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور السعودية، يومي الإثنين والثلاثاء، للاجتماع مع شركاء إقليميين ومناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.

زيارة بلينكن للسعودية 

وأضافت وزارة الخارجية في بيان، "سيناقش بلينكن الزيادة الأخيرة في المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها إلى غزة، وسيؤكد أهمية ضمان استمرار هذه الزيادة"، وفقا لرويترز.

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ضمانات أمنية لإسرائيل

وجاء في البيان أن "الوزير سيؤكد أيضا أهمية الحيلولة دون انتشار الصراع، وسيناقش الجهود الجارية لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة، بما في ذلك من خلال المضي قدما نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لـإسرائيل".

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