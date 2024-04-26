الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

السعودية تحذر من حملات الحج الوهمية

الحرم المكي، فيتو
الحرم المكي، فيتو

حذرت وزارة الحج والعمرة في السعودية، الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية، التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول.

ضحية لحملات الحج الوهمية

وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن القدوم لأداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.

الكعبة المشرفة

Advertisements

وفي بيان نشرته الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس"، أوضح المسؤول أن الوزارة رصدت إعلانات لشركات وحملات بالإضافة لحسابات وهمية على الشبكات الاجتماعية تدعي تنظيمها للحج بأسعار مغرية، ودعا إلى الحذر من التعامل مع مثل هذه الحملات والشركات.

 شركة وهمية تسوق للحج التجاري


وأشادت الوزارة بجهود الهيئة العليا للحج والعمرة، في جمهورية العراق، بالتعاون مع السلطات العراقية "حيث تم القبض على أكثر من 25 شركة وهمية تسوق للحج التجاري، كما تقدر الجهود المبذولة من الدول كافة في محاربة هذه الظاهرة غير النظامية".

وقالت الوزارة إنها أوضحت - في وقت سابق - أن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات؛ لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تفرضها الجهات الرسمية المنظمة للحج، وعدم الانجراف خلف الشركات والمكاتب الوهمية، التي تدعي وجود حملات الحج التجاري وغير ذلك من المسميات.

بيت الله الحرام


وأكدت الوزارة متابعتها - بشكل مستمر - إعلانات هذه الشركات والحملات الوهمية، معربة عن أملها في تعاون الجميع بالإسهام في مكافحتها والإبلاغ عنها، والعمل على الحد من ظاهرة الحج بلا تصريح.

وأهابت بالجميع الحصول على المعلومات الرسمية، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة وعبر قنواتها في الشبكات الاجتماعية المختلفة.

الخارجية السعودية: دعم الأونروا يخفف من معاناة الفلسطينيين في ظل انتهاكات الاحتلال

نصائح للحماية من الإصابة بالأمراض في موسم الحج 2024

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

اداء فريضة الحج وزارة الحج والعمرة مناسك الحج السعودية العراق الحج

مواد متعلقة

نصائح للحماية من الإصابة بالأمراض في موسم الحج 2024

هل يسمح لحاملي تأشيرات الزيارة بأداء مناسك الحج؟ توضيح من غرفة السياحة

بيان هام من وزارة الحج السعودية حول النظام الجديد لتأشيرة العمرة

اتحاد المصريين بالسعودية يحدد نقاط عمل المملكة لإنجاح موسم العمرة

ads

الأكثر قراءة

بفارق يصل لـ 20.5 جنيه في العلبة، ننشر أسعار السجائر في الأسواق

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (تحديث لحظي)

رئيس حزب العدل عن ورقة الدكتور غنيم: نتمنى من الحكومة الجديدة تنفيذها في أسرع وقت

مواعيد وأماكن صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة

سعر جرام الذهب في مصر مساء الجمعة 26 - 4- 2024 (تحديث لحظي)

بعد منعها من دخول الامتحان، بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن فصل طالبة مريضة بالسرطان

مواعيد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة

دوري أبطال أفريقيا، تشكيل الأهلي أمام مازيمبي في نصف النهائي

منوعات

المزيد

تزيين غير تقليدي لعروس يثير استغراب متابعين في السعودية (فيديو)

حكاية أقدم محل لبيع وصناعة الطرابيش في الغورية (فيديو وصور)

مواصفات سيارة السادات المشاركة بأكبر تجمع كرنفالي للسيارات الكلاسيك بوسط البلد (صور)

تعليم الذكاء الاصطناعي كيفية التعرف على الاضطرابات النادرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق مساء اليوم الجمعة 26 أبريل 2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 26 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي مساء اليوم الجمعة 26-4-2024

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 26-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة ال20 لبطولة الدوري المصري الممتاز (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم القواعد من النساء، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 60 بسورة النور (فيديو)

ما معنى الويل ومن هم المطففين، محمد سيد طنطاوي يجيب

رد قوي من مفتي الجمهورية على دعوات عدم جواز تحية العلم والسلام الوطني

المزيد
الجريدة الرسمية