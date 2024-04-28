الأحد 28 أبريل 2024
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حوادث

الجوازات تواصل تيسير الإجراءات لراغبى استخراج الوثائق الشرطية لكبار السن وذوى الهمم

الجوازات
الجوازات

 واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.

الجوازات تواصل تيسير الإجراءات لراغبى استخراج الوثائق الشرطية لكبار السن وذوى الهمم 

 

وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

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وأكدت وزارة الداخلية، على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

 

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