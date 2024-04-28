الأحد 28 أبريل 2024
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حوادث

إصابة 18 شخصا في حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 18 شخصًا فى حادث تصادم مروع  على الطريق الصحراوي الغربى، اليوم الأحد، وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف الى مكان البلاغ.

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حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى 

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا يفيد بوقوع حادث مرورى على الطريق الصحراوى الغربى ووجود مصابين جراء الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين، بالقرب من الكيلو 90 على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان القاهرة"، وأسفر الحادث عن إصابة 18 شخصًا.

وقام مرفق الإسعاف بنقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرور  وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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